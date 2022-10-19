Наблюдатели приветствуются

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров провел встречу с главой Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК Уршулой Гацек.

Нурлан Абдиров выразил благодарность Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ за решение направить делегацию из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами Президента Республики Казахстан.

Он ознакомил членов миссии с особенностями и продолжительностью основных этапов избирательной кампании, представил итоги выдвижения кандидатов в Президенты, а также отметил, что в настоящее время завершается этап регистрации.

Традиционно большое внимание, как было отмечено, уделяется вопросу обучения участников избирательного процесса и обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Проводятся семинары для политических партий, молодежи, представителей СМИ и НПО.

Кроме того, с целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры при ЦИК РК создан Клуб молодых избирателей. Обновлен состав Экспертного совета, целью которого является выработка предложений по развитию избирательной системы.

В ходе встречи Нурлан Абдиров пригласил членов миссии к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей структуры с членами и аппаратом ЦИК по любым интересующим представителей БДИПЧ вопросам.

– Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции. Мы придаем большое значение продолжению тесного сотрудничества и конструктивного диалога с бюро, в том числе в периоды между электоральными кампаниями, – подчеркнул Нурлан Абдиров.