Начал работу штаб кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой

В преддверии старта агитационной работы в городе Астане прошло заседание организационного комитета штаба кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Участники обсудили ход подготовительных работ, а также планы на будущий период.

Команда уже приготовила листовки для раздачи гражданам, баннеры для вывешивания на улицах и в помещениях, видео для трансляции на телеканалах и видеоплатформах. Подготовлен сайт, отобраны социальные сети, где будет публиковаться вся необходимая информация о кандидате, предвыборная программа, свежие новости и анонсы планируемых мероприятий.

Штаб наладил работу в части подготовки информационных материалов. Подготовка к агитационному процессу идет полным ходом.

Собравшиеся также обсудили предстоящие поездки в регионы страны, где кандидат проведет встречи с населением, коллективами крупных предприятий, посетит университеты, школы, дома престарелых, кризисные центры, малые предприятия и рынки, креативными сообществами, зоозащитниками, многодетными мамами, объединениями граждан с ограниченными возможностями и другими.