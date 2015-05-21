Сегодня начал работу VIII Астанинский экономический форум, темой которого в этом году стала "Инфраструктура – драйвер экономического развития". В течение двух дней, 21-22 мая, запланировано проведение 30 мероприятий. В работе форума примет участие Глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает Kazpravda.kz.
В ходе форума будет презентован 3D-симулятор развития главного города страны до 2030 года. Будут обсуждаться будущее мировой экономики, риски и необходимые действия в условиях снижения цен на нефть и вопросы устойчивого роста, и одно из центральных мест занимает инвестиционный Форум для привлечения новых, масштабных инвестиций в страну, сообщается на сайте форума.
Ежегодно на АЭФ заключаются крупнейшие контракты и соглашения. В этом году на АЭФ-2015 также готовятся предложения и пакет мер для привлечения инвесторов.
В форуме планируется участие известных политиков, действующих и бывших глав государств и правительств, руководителей крупнейших финансовых институтов развития и транснациональных компаний. Так, приедет известный американский бизнесмен, политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс.
Астанинский экономический форум (АЭФ) – международная и региональная платформа для диалога со штаб-квартирой в Астане. Проводится каждый год. В общей сложности, в АЭФ принимают участие более десяти тысяч делегатов из ста стран, включая исполнительных директоров предприятий, политиков, журналистов, ученых и лауреатов Нобелевской премии. Астанинский экономический форум является одним из крупнейших международных форумов мира.
В ходе форума будет презентован 3D-симулятор развития главного города страны до 2030 года. Будут обсуждаться будущее мировой экономики, риски и необходимые действия в условиях снижения цен на нефть и вопросы устойчивого роста, и одно из центральных мест занимает инвестиционный Форум для привлечения новых, масштабных инвестиций в страну, сообщается на сайте форума.
Ежегодно на АЭФ заключаются крупнейшие контракты и соглашения. В этом году на АЭФ-2015 также готовятся предложения и пакет мер для привлечения инвесторов.
В форуме планируется участие известных политиков, действующих и бывших глав государств и правительств, руководителей крупнейших финансовых институтов развития и транснациональных компаний. Так, приедет известный американский бизнесмен, политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс.
Астанинский экономический форум (АЭФ) – международная и региональная платформа для диалога со штаб-квартирой в Астане. Проводится каждый год. В общей сложности, в АЭФ принимают участие более десяти тысяч делегатов из ста стран, включая исполнительных директоров предприятий, политиков, журналистов, ученых и лауреатов Нобелевской премии. Астанинский экономический форум является одним из крупнейших международных форумов мира.