Началась агитационная работа по поступлению в Военный институт Сил воздушной обороны

Фото пресс-службы Военного института Сил воздушной обороны

В Военном институте Сил воздушной обороны имени Дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова началась активная агитационная, профориентационная работа по набору абитуриентов.В военном лётном институте из числа начальников кафедр, офицеров воспитательных структур и курсантов создана агитационная группа для помощи старшеклассникам, которых интересуют военные специальности, а также тем, кто ещё не определился с выбором профессии.Встречи с учащимися старших классов проводят в школах города Актобе и в сельских домах культуры по всей Актюбинской области с целью донести до каждого юноши информацию об альма-матер казахстанской военной авиации. Планируется, что общий охват аудитории составит более 100 школ или около 2000 старшеклассников только по Актюбинской области.Ученикам 11-х классов рассказывают о специальностях, которые они могут получить в Военном институте Сил воздушной обороны, о социальном пакете военнослужащих и демонстрируют видео-презентацию военного лётного вуза."Если вы хотите получить высшее образование с гарантированным трудоустройством, стабильной заработной платой, полным социальным пакетом и льготами, а также перспективой карьерного роста, если вы хотите, чтобы близкие и друзья гордились вами, а вы твердо стояли на ногах и смотрели в будущее, выбор стать курсантом Военного института Сил воздушной обороны – ваш выбор," - сказал подполковник Даулет Сергеев, выступая перед старшеклассниками Назарбаев интеллектуальной школы города Актобе.Военный институт Сил воздушной обороны имени Дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова ведёт подготовку по следующим специальностям:- эксплуатация воздушных судов (самолётов), летчик-инженер;- эксплуатация воздушных судов (вертолётов), летчик-инженер;- эксплуатация воздушных судов (транспортных самолетов), летчик-инженер;- навигация воздушных судов (штурман-инженер);- управление полетами авиации, (инженер по управлению воздушным движением);- техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей (инженер-механик);- интегрированные системы воздушных судов (инженер-электромеханик);-техническая эксплуатация авиационного оборудования (инженер-электрик);- техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования (радиоинженер)- военная медицина (военный врач: врач общей практики, хирург, терапевт).Материально-техническая база Военного института Сил воздушной обороны позволяет организовывать занятия на высоком научно-методическом уровне, располагает компьютерными классами, специализированными кабинетами, лабораториями, библиотеками и рабочими местами, спортивными комплексами, современными учебными полигонами, стрелковыми тирами, в том числе и электронным.Также школьникам рассказали, что в течение всего периода учебы курсанты находятся на полном государственном обеспечении, получают денежное довольствие, обмундирование, обеспечиваются трехразовым питанием и бесплатным медицинским обслуживанием. Им также предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней с проездом к месту проведения и обратно за счет государства.По окончании института выпускникам выдается диплом государственного образца и присваивается первичное офицерское звание "Лейтенант".Для более полной картины старшеклассникам демонстрируют видеоролики о деятельности института, о жизни и быте курсантов, дарят брошюры о высшем учебном заведении, отвечают на вопросы выпускников.Необходимо отметить, что агитационная работа в Военном институте Сил воздушной обороны проводится ежегодно. С этой целью в военном вузе проводятся дни открытых дверей с экскурсией, где демонстрируются жилищно-бытовые условия курсантов и учебно-материальная база института.