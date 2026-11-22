фото пресс-службы МЧС РК

Ранним утром микроавтобус с журналистами отправился в жилой массив «Коктал». За окнами постепенно менялся привычный облик столицы: широкие проспекты, современные здания и благоустроенные улицы уступали место частным домам, хозяйственным постройкам и высоким заборам. Вместо асфальта – грунтовая дорога с выбоинами, над улицами – линии электропередачи.

Здесь вместо привычного брифинга журналистов ждал подворовой обход с участием представителей акимата, полиции и аварийной газовой службы. Вместе со спасателями глава МЧС заходил в дома, беседовал с хозяе­вами, интересовался состоя­нием печей и электропроводки. За ним следовали сотрудники ведомства и журналисты, так что в комнатах становилось тес­но. Разговор шел о вещах самых будничных: тяге в дымоходе, исправности проводов, опасности угарного газа.

Мурат Муханов вручал семьям гостинцы для детей и датчики задымления. Объяснял, что хозяе­вам нужно лишь следить за работой приборов и периодически менять батарейки. Устройство невелико, но предупредить об опасности способно раньше, чем человек заметит дым.

У жителей «Коктала» есть опыт использования пожарных извещателей. Так, Бозтай Абужаров рассказал журналистам, что установленный датчик уже помогал семье вовремя обнаруживать задымление. Мужчина поблагодарил спасателей за внимание к пожилым жителям. А те, в свою очередь, заменили в его доме прибор на новый.

Первого августа в одном из здешних домов, где, к слову, воспитываются шестеро детей, произошел пожар. Во время рейда спасатели прочистили дымоход, установили автономный извещатель. И сделали это еще в нескольких домах.

Глава МЧС пояснил: если нарушение можно устранить сразу, сотрудники стараются сделать это на месте. Когда требуются дополнительные работы, хозяе­вам разъясняют, что именно необходимо исправить. Среди типичных проблем – самодельные печи, поврежденные дымоходы, изношенная проводка.

– Если дом построен 20–30 лет назад и к старому электрооборудованию жильцы подключают обогреватели и другие мощные бытовые приборы, то порой сеть не выдерживает нагрузки, происходит короткое замыкание, которое может привести к пожару, – отметил Мурат Муханов.

О том, насколько серьезна проблема, свидетельствует печальная статистика. С начала отопительного сезона в жилом секторе Казахстана зарегистрировано 787 пожаров. Погибли 33 человека, в том числе четверо детей. В Астане за этот период произошло 38 пожаров, один человек погиб.

По данным МЧС, по стране обследованы более 93 тыс. домов социально уязвимых граж­дан, установлено свыше 19 тыс. датчиков дыма и газа. Однако остаются неустраненными нарушения в 8 223 домах. Профилактические беседы проводят и в школах, и в детских садах: детям объясняют, как действовать при пожаре.

Из «Коктала» журналистов повезли в центральную часть города – к жилому комплексу Grand Alatau. Спасателям предстояло показать, как освободить проезд в узких дворах небоскреба, если автомобиль мешает установке пожарной техники.

Несколько сотрудников МЧС подошли к припаркованному автомобилю, установили под его колеса металлические платформы на роликах и сдвинули в сторону. Водитель не понадобился. Оборудование, похожее на компактные тележки, позволило переместить тяжелую машину и освободить пространство.

– Мы приобрели эти приспособления, чтобы посмотреть, какой будет эффект. Вы сами увидели, что они работают. Будем продолжать закупки для каждой пожарной части, – сказал министр.

По словам Мурата Сейтмолдаевича, устройства привезли из Китая. Их планируют использовать не только в Астане, но и в других городах с многоэтажной застройкой. В некоторых регионах у спасателей уже есть собственные эвакуаторы. Отдельные экипажи для перемещения автомобилей создавать не собираются: задачи распределяют между сотрудниками, прибывшими на вызов.

Там же, во дворе Grand Alatau, показали и новую разметку – мес­то, которое должно оставаться свободным для пожарной техники. Как пояснил министр, изменения в нормативные правовые акты вступили в силу, однако обязательные требования распространяются только на вновь построенные объекты. Во дворах старых жилых комплексов площадки обустраивают совместно с КСК и ОСИ, как это было сделано и в данном случае. К слову, за стоянку на таких местах предус­мотрен штраф в 5 МРП, при пов­торном нарушении – 10 МРП.

Журналистам продемонстрировали и автолестницу высотой 60 м – примерно до уровня двадцатого этажа. Самая высокая лестница столичного гарнизона, уточнил министр, достигает 90 м.