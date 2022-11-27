Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза

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В Экибастузе приступили к эвакуации людей из-за отсутствия тепла. В первую очередь вывозят постояльцев соцобъектов, передает Kazpravda.

Об этом сообщил аким области Абылкаир Скаков на своей странице в инстаграм:

"Обошел социальные объекты. В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам — пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба", - сообщил аким.