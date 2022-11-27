Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Происшествия
В Экибастузе началась частичная эвакуация людей.
В Экибастузе приступили к эвакуации людей из-за отсутствия тепла. В первую очередь вывозят постояльцев соцобъектов, передает Kazpravda.
Об этом сообщил аким области Абылкаир Скаков на своей странице в инстаграм:
"Обошел социальные объекты. В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам — пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба", - сообщил аким.