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​Началась предвыборная агитация
Ботагоз Искакова

Выборы будут проводиться по двум мандатам. Срок полномочий избираемых от Шымкента депутатов будет соответствовать сроку полномочий депутатов Сената, избранных от других регионов республики 1 октября 2014-го и 28 июня 2017 года.

На заседании Центральной избирательной комиссии, прошедшем вчера под председательством главы ЦИК Берика Имашева, были рассмотрены итоги выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента от города Шымкента.

В соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, утвержденным Центризбиркомом, выдвижение кандидатов состоялось в период с 11 августа по 4 сентября текущего года. Регистрация завершилась 14 сентября.

По данным территориальной избирательной комиссии Шымкента, всего было выдвинуто 9 кандидатов. Из них 2 человека – маслихатом города, 7 – в порядке самовыдвижения.

Как сообщил в ходе заседания заведующий отделом организации избирательного процесса и обеспечения деятельности ЦИК Максатхан Анапин, самому молодому кандидату 34 года, самому старшему – 65 лет.

Докладывая об итогах выдвижения и регистрации, он сообщил, что всего было зарегистрировано 8 претендентов. Для зарегистрированных кандидатов с 15 сентября начался этап предвыборной агитации, который продлится до полуночи 4 октября. Избирательная кампания проходит в соответствии с избирательным законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, в ходе заседания членами ЦИК был рассмотрен вопрос, касающийся изготовления избирательных бюллетеней по предстоящим выборам. Также обсуждалось их электронное сопровождение непосредственно в день голосования.

Как пояснил директор инженерно-технического цент­ра ЦИК Ерлан Космуратов, электронное сопровождение предстоящих выборов будет осуществляться на функционале интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии. Специфика данных информационных технологий состоит в проведении электронной регистрации выборщиков и отображении предварительных итогов голосования.

Данный функционал в целом используется по аналогии с выборами депутатов Сената Парламента РК, прошедшими 28 июня прошлого года, однако внесены некоторые изменения согласно постановлению ЦИК по вопросам утверждения форм избирательных документов от 10 августа 2018 года. Так, доработана страница визуализации явки выборщиков. Теперь в нем отражаются краткая информация и фото кандидатов.

– Кроме того, на главной странице интернет-ресурса ЦИК для всех посетителей сайта будут доступны баннеры явки выборщиков и предварительные результаты выборов. Они будут активированы в день голосования – 5 октября 2018 года с 8 утра, – отметил Ерлан Космуратов.

Член ЦИК РК Ляззат Сулеймен поинтересовалась, какие меры предусмотрены для защиты данных, учитывая, что в прошлом году в ходе выборов были зафиксированы попытки хакерской атаки.

По словам главы инженерно-технического центра, в текущем году установлен сертификат, который будет защищать электронный ресурс ЦИК от несанкционированного доступа извне. Также создан отдел по обеспечению информационной безопасности. Кроме того, для противодействия возможным кибер-атакам направлено письмо в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности для обеспечения дополнительной защиты.

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