Началась проверка после массовой гибели рыбы в Атырауской области

В социальных сетях размещена видеосъемка, на которой зафиксирована гибель рыбы в результате отлива воды. Со слов автора видео, гибель рыбы произошла в Северной части Каспийского моря, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На обследование побережья были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Инспекторский состав обследовал значительную часть подконтрольной акватории с использованием автомобильного и воздушного транспорта.

Так, в северо-восточной части Каспийского моря, недалеко от участка «Жилая коса» Жылойского района, в 4 км от берега было обнаружено место гибели рыбы.

На место выехала рабочая группа из числа сотрудников департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местных исполнительных органов для отбора проб воды, почвы и рыбы с составлением акта. Ожидаются результаты анализов.

Стоит отметить, что по данным Казгидромета, с 18 по 23 августа на Каспийском море наблюдались сгонные явления, то есть, вода отступила на 5-25 км. Рыба при резком сгоне водных масс осталась в углублении с небольшим объемом воды. Предварительно это и явилось возможной причиной гибели рыбы.