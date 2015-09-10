Началась разработка концепции

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Об этом накануне Дня нефтяников сообщил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев во время совещания с участием вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, где рассматривались воп­росы создания нефтесервисного кластера, Цент­ра инжиниринга и подготовки кадров в регионе.
По мнению многих ведущих консультационных компаний мира, Мангис­тауская область обладает всеми возможностями для создания регионального нефтесервисного кластера № 1 в Каспийском регионе. Этому способствует и географическое положение, и высокий процент инвестиций, вложенных мировыми компаниями, и наличие ряда НИИ, проект­ных организаций.
– Кроме того, уже разработана проектно-сметная документация по созданию Центра инжиниринга для Центральной Азии для подготовки инженеров на базе Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга совместно с Магдебургским институтом. Мы готовы работать с инвесторами по созданию нефтесервисных производств в регионе, наши проектные организации и производственные компании также заинтересованы в участии, – подчеркнул Алик Айдарбаев.
Аким Мангистауской области предложил обязать проектные компании, задействованные в стране в сфере нефтеразработки, открывать на территории Казахстана филиалы или совместные предприятия. Это, по мнению главы региона, даст местным организациям реальный шанс участвовать в создании производств.
По итогам совещания создана совместная группа, в которую вошли представители министерств энергетики, индустрии и новых технологий, акимата Мангистауской области, неф­тегазовых и нефтесервисных компаний РК и Каспийского региона, Фонда национального благосостояния «Сам­рук-Казына».

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