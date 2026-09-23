Началась уборка кукурузы

В нынешнем сезоне в районе сельскохозяйственными культурами занято 72,9 тыс. га. Из них 12 173 га отведено под кукурузу.

Уборочная страда требует от земледельцев особой организованности. На поля выведена вся необходимая сельскохозяйственная техника, ведь сроки проведения работ имеют принципиальное значение. Чем слаженнее организована уборка, тем меньше риск потерь урожая и выше эффективность труда земледельцев.

Для Отрарского района развитие растениеводства особенно важно. В условиях юга Казахстана земледелие тесно связано с рациональным использованием орошаемых земель и водных ресурсов. Значение «царицы полей» – кукурузы – выходит далеко за рамки продовольственного рынка: она используется, помимо прочего, в качестве корма. Именно поэтому государственная аграрная политика Казахстана предусматривает дальнейшее расширение посевов данной культуры.

Согласно утвержденному Комплексному плану развития аграрной экономики Казахстана на 2026–2028 годы, площадь посевов кукурузы в Туркестанской области в 2026-м была предусмотрена на уровне 55 тыс. га против 39,6 тыс. га в прошлом году. В целом по республике показатель должен вырасти с 174,6 тыс. до 265,8 тыс. га.

Для Туркестанской области это направление особенно перспективно. Еще в начале года региональные власти заявили о планах увеличить общую площадь сельскохозяйственных посевов до 919 тыс. га. При этом отдельное внимание уделено расширению площадей под кукурузой, хлопком и сафлором.