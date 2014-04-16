Началась Вахта памяти

Общество

Началась акция с минуты молчания на территории областного Музея воинской славы в честь павших в Великой Отечественной войне. Затем ветераны рассказали молодым об основных событиях военного времени. Те в свою очередь прочли стихи в честь 9 Мая и вместе с представителями старшего поколения возложили цветы на постамент памятника Неизвестному солдату. Завершился старт акции субботником на территории музея.

Финишем акции станет необычное мероприятие – 9 Мая у  Славы будет установлен билборд с фотографиями ветеранов Павлодарской области. На нем каждый желающий сможет написать слова благодарности тем, кто завоевал Победу.

Сергей ГОРБУНОВ,
Павлодарская область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]