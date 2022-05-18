Начали ли сносить LRT в Нур-Султане – комментарий CTS

В компании City Transportation Systems прокомментировали видео, на котором якобы демонтируют конструкции печально известного проекта LRT в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

Видео с подписью «Судя по кадрам, в столице демонтируют LRT» было широко растиражировано в пабликах в соцсетях и мессенджерах.

«Сегодня активно распространяется видео, якобы о сносе конструкций LRT. Официально заявляем, что данное видео снято осенью прошлого года. На видео запечатлена работа техники, которую нанял китайский консорциум для разбора технологического основания (площадки) под строительные леса», – написала на своей странице в Facebook руководитель службы по связям с общественностью City Transportation Systems Науат Азанбаева.

В столице никакие работы по демонтажу опор LRT не ведутся, обозначили в CTS.