Начальник ДВД СКО лично отвечает на обращения в своем блоге

Начальник ДВД Северо-Казахстанской области генерал-майор полиции Берик Билялов лично отвечает на сообщения, поступающие к нему на блог-платформе руководителей госорганов региона, передает Kazpravda.kz.
"С начала года на его личном приеме побывали 182 человека. Кроме того, главный полицейский области лично рассматривает все обращения на свой блог и дает необходимые разъяснения и консультации", – отметили в пресс-службе ДВД.
Между тем Билялов в третий раз с начала года провел прием граждан в общественной приемной "Нур Отан".
"На личный прием гражданин записывается в надежде получить помощь, обрести поддержку. Мы должны не только их выслушать, но и всецело поддержать, оказать правовую помощь, принять исчерпывающие меры. При этом любое принятое решение должно основываться на законности. За каждым обращением – необходимость принятия выверенного решения, основанного на законности и необходимости тщательного анализа обстоятельств", – подчеркнул Берик Билялов.
Так, две жительницы Петропавловска пожаловались начальнику ДВД на частного предпринимателя, который нарушил договорные обязательства по выкупу торговых бутиков. Не вернув женщинам уплаченные деньги, перепродал бутики третьему лицу. Генерал-майор полиции истребовал материалы уголовного дела, взял ход принятия процессуального решения на свой личный контроль.
В ходе приема Билялов также разъяснил горожанкам их право обращения в суд для решения материальных претензий. Каждому из обратившихся через общественную приемную партии даны необходимые разъяснения, оказана конкретная помощь. В приеме участвовали руководители служб, в чью компетенцию входит решение того или иного обращения.
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