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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ

На совещании в режиме видеоконференцсвязи начальниками генеральных штабов государств – членов ОДКБ достигнуты договоренности, направленные на укрепление и развитие сил и средств системы коллективной безопасности.  

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ, а также представители оборонных ведомств государств – членов Организации. Вооруженные силы Республики Казахстан представлял первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

В ходе выступлений обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности Организации, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств – членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.   

Напомним, что осенью текущего года в Республике Казахстан на полигоне «Матыбулак» запланировано проведение специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон – 2022», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск – 2022», командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие – 2022».

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