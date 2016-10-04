Начальник управления по делам обороны Кокшетау получил взятку от призывника

В Северо-Казахстанской области задержан руководитель департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости Государственной корпорации "Правительство для граждан" Абдрахманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.
По информации следователей, "Абдрахманов на системной основе вымогал с подчиненных деньги под угрозой увольнения и дальнейшего покровительства по службе".
Таким образом Абдрахманов незаконно получил более 1 500 000 тенге.
Он был задержан во время получения очередной взятки в сумме 250 000 тенге.
В настоящее время задержанный находится в ИВС УВД Петропавловска. Досудебное расследование продолжается.
За взятку задержан начальник управления по делам обороны Кокшетау подполковник Камалиев.
"Камалиев с целью личного обогащения получил взятку в сумме более 50 000 тенге от физического лица за отсрочку призывника от воинской службы. Свою вину задержанный признал полностью", – уточнили в пресс-службе Нацбюро.
По информации следователей, "Абдрахманов на системной основе вымогал с подчиненных деньги под угрозой увольнения и дальнейшего покровительства по службе".
Таким образом Абдрахманов незаконно получил более 1 500 000 тенге.
Он был задержан во время получения очередной взятки в сумме 250 000 тенге.
В настоящее время задержанный находится в ИВС УВД Петропавловска. Досудебное расследование продолжается.
За взятку задержан начальник управления по делам обороны Кокшетау подполковник Камалиев.
"Камалиев с целью личного обогащения получил взятку в сумме более 50 000 тенге от физического лица за отсрочку призывника от воинской службы. Свою вину задержанный признал полностью", – уточнили в пресс-службе Нацбюро.