Начальника Департамента полиции Шымкента наказали после громких задержаний подчиненных

В ходе рабочей поездки в Шымкент заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев дал жесткую оценку нарушениям дисциплины и законности среди личного состава Департамента полиции города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

В связи с громкими задержаниями в последнее время сотрудников шымкентской полиции по приказу министра внутренних дел Марата Ахметжанова в мегаполис прибыла группа руководителей из МВД, которую возглавил заместитель министра М. Кожаев.

Во время встречи Марат Кожаев резко раскритиковал работу городской полиции касательно организации работы и состояния дисциплины. В своем выступлении он отметил, что нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен.

«Во время рабочей встречи члены специальной группы МВД довели до сведения личного состава о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей городской полиции, в том числе замминистра лично ознакомил начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова о его наказании приказом министра внутренних дел за бесконтрольность.

Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства Департамента полиции послужили преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками полиции, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сотрудников полка патрульной полиции и сотрудники Абайского районного управления полиции. Жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом», – сообщили в ведомстве.

«В целях реализации Послания Президента народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» в рядах полиции нет места хамству, мздоимству и кумовству. Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство закона – вот наша основная задача», – резюмировал заместитель министра.