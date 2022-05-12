Фото: ДП Шымкента
Общество
Начальника Департамента полиции Шымкента наказали после громких задержаний подчиненных

В ходе рабочей поездки в Шымкент заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев дал жесткую оценку нарушениям дисциплины и законности среди личного состава Департамента полиции города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

В связи с громкими задержаниями в последнее время сотрудников шымкентской полиции по приказу министра внутренних дел Марата Ахметжанова в мегаполис прибыла группа руководителей из МВД, которую возглавил заместитель министра М. Кожаев.

Во время встречи Марат Кожаев резко раскритиковал работу городской полиции касательно организации работы и состояния дисциплины. В своем выступлении он отметил, что нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен.

«Во время рабочей встречи члены специальной группы МВД довели до сведения личного состава о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей городской полиции, в том числе замминистра лично ознакомил начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова о его наказании приказом министра внутренних дел за бесконтрольность.

Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства Департамента полиции послужили преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками полиции, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сотрудников полка патрульной полиции и сотрудники Абайского районного управления полиции. Жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом», – сообщили в ведомстве.

«В целях реализации Послания Президента народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» в рядах полиции нет места хамству, мздоимству и кумовству. Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство закона – вот наша основная задача», – резюмировал заместитель министра.

Популярное

Все
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Наука фермеров питает
Из Капшагая – в Қонаев
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Общество
Кариму Масимову продлили арест на месяц
Происшествия , Общество
Пропавшего 10-летнего мальчика ищут в Алматы
Правительство , Общество
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казах…
Правительство , Общество
Борьбу с синтетическими наркотиками усилят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]