Начальника управления ГАСК Комитета по делам строительства и ЖКХ подозревают в коррупции
Жанат Тукпиев
И. о. руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства подозревается в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом на брифинге в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщил старший следователь 1-го департамента ведомства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Он подозревается в получении на системной основе взяток от пяти субъектов предпринимательства в сфере строительства за оказание содействия в получении свидетельств об аккредитации по техническому надзору и обследованию. Общая сумма полученных им средств составляет 6 миллионов 180 тысяч тенге", – сообщил Бигайдаров.
По его словам, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 8 лиц.
"В настоящее время подозреваемые знакомятся с материалами уголовного дела. Решается вопрос отзыва всех незаконно полученных свидетельств", – отметил Бигайдаров.
Окончательное решение в отношении подозреваемых будет вынесено судом.