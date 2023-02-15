Начальников-пенсионеров посчитали в Казахстане

За последние 3 года в Казахстане на 26,6% выросло число работающих пенсионеров старше 65 лет. По итогам третьего квартала 2022 года численность пенсионеров, которые продолжают каждый день ходить на работу, составила 82,7 тысячи человек, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Эксперты отмечают, что 67,9%, или 56,1 тысячи человек, составили неквалифицированные рабочие, которые продолжают работу на пенсии по многим социальным причинам. Ещё 8,6% – фермеры, которые производят продукцию сельского хозяйства на продажу.

К слову, еще в 2020 году численность работающих пенсионеров в стране увеличилась сразу на 21,7 тысячи – с 65,3 тысячи до 87 тысяч человек. За 2021-2022 годы показатели снизились, но незначительно – всего на 4,4% и 0,6% соответственно.

По итогам третьего квартала 2022 года распределение численности работающих пенсионеров старше 65 лет по регионам было неравномерным. Главная тенденция: больше всего казахстанцев этой категории проживало в северных и центральных территориях. Так, 49% всех официально учтенных работающих пенсионеров находились в Костанайской и Акмолинской областях.

Далее следуют Карагандинская (9,4 тысячи работающих пенсионеров – прим. ред.), Павлодарская (10,4 тысячи человек) и Северо-Казахстанская (10,8 тысячи) области.

Во всех остальных регионах показатели многократно меньше, а самые низкие наблюдались в Кызылординской и Мангистауской областях: лишь 115 и 244 человека соответственно.

Более 75% всех работающих пенсионеров трудились в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Долю в 4% занимали те, кто работает на складах или водителем, чуть меньше (3 тысячи человек) – врачи и другие медработники.

В тысячах измерялась также численность тех, кто продолжает свою трудовую деятельность даже после 65 лет в таких тяжелых отраслях, как строительство (2,2 тысячи) и промышленность (2,3 тысячи). В 2022 году их было больше, чем до пандемии: на 3,2% и 37,8% соответственно.

А вот управленцев в госорганах и работников соцобеспечения, напротив, стало меньше: на 40,4% в сравнении с третьим кварталом 2019 года.

В количественном выражении руководителей высшего звена, законодателей и госслужащих старше 65 лет в стране в прошлом году было всего 58 человек. Общая численность возрастных начальников в Казахстане – чуть больше 1,4 тысячи. В сравнении с 2019 годом их стало в 2,5 раза меньше.