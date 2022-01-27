Начало 2022 года ознаменовалось "парадом планет", январским звездопадом и самым большим Солнцем. Что все это значит? Общество Елена Брусиловская

Начало нового, 2022, года ознаменовалось рядом необычных астрономических явлений – «парадом планет», январским звездопадом и самым большим Солнцем. Мы попросили прокомментировать эти «небесные события» руководителя лаборатории физики Луны и планет Астрофизического институтаим. В. Г. Фесенкова, доктора физико-математических наук, профессора Виктора Тейфеля.



Парад планет



– Виктор Германович, почему планеты время от времени выстраиваются в одну линию, образуя так называемый «парад планет»?



– Прежде всего скажу, что в астрономии нет такого термина, как «парад планет», это ненаучное название. Оно возникло после выхода в свет в 1974 году книги английских астрофизиков Джона Гриббина и Стивена Плейджманна «Эффект Юпитера». В ней утверждалось, что в 1982 году все планеты выстроятся в одну линию, и это вызовет на Земле всевозможные катаклизмы – ураганы, землетрясения, наводнения и прочие неприятности.



В действительности же никакого парада планеты не устраивали, их расположение на орбитах, как нетрудно было вычислить, вовсе не совпадало с радиальным, то есть планеты распределялись в пределах угла в 60 градусов. И конечно, никаких особых катаклизмов на нашей планете, сверх обычно происходящих, в 1982 году не было. Да даже если бы все планеты и выстроились «во фрунт», Земля бы этого не почувствовала, потому что расстоя­ния между планетами слишком велики, чтобы это могло вызвать на Земле заметные изменения, сравнимые с известными нам лунно-солнечными приливами.



Планеты нашей Солнечной системы движутся вокруг Солн­ца по слабо эллиптическим, то есть почти круговым орбитам, причем периоды их обращения не кратны друг другу. Поэтому вероятность того, что все они выстроятся в одну линию в радиальном от Солнца направлении, ничтожно мала.



Что же касается январского «парада планет», то пять из них – Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – можно было видеть на одной условной линии по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Не видны были Меркурий и Венера, так как они находятся ближе к Солнцу и были скрыты в его лучах.



– И тем не менее «парад планет» воспринимается многими как знак беды, с ним связывают какие-нибудь несчастья...



– Дело в том, что время от времени в СМИ появляются различного рода предсказания, «страшилки», связанные с «парадом планет». Верить в это, конечно же, глупо. Как специалист утверж­даю: ни солнечные, ни лунные затмения, ни появления комет, ни другие небесные события не надо воспринимать со страхом. Просто любуйтесь ими, если повезет стать их свидетелем.



– А как часто повторяется «парад планет»? Есть ли в этом какая-то закономерность?



– Например, Юпитер и Сатурн одновременно мы можем видеть в течение трех-четырех лет. Дело в том, что Юпитер движется по своей орбите быстрее, чем Сатурн, поэтому после каждого оборота вокруг Солнца он догоняет и обгоняет медленно движущийся Сатурн.



Что же касается закономернос­ти «парада планет», то ее нет, потому что периоды обращения каждой планеты вокруг Солнца не кратны друг другу. Скажем, Марс в два раза дольше обращается вокруг Солнца, чем Земля, то есть два земных года равны одному марсианскому. Но при этом не точно два года минута в минуту, а год и 11 с небольшим месяцев, поэтому каждый раз противостояние Марса по отношению к Земле приходится не в том же самом месте.



Это касается и других планет – каждая из них имеет свой период обращения по отношению к Земле со своими долями, которые со временем накапливаются, как накапливается, например, за четыре года один лишний день в високосном году за счет того, что период обращения Земли вок­руг Солнца не точно 365 дней, а 365 дней и еще четверть дня. Конечно, заранее можно просчитать, когда будет очередной «парад планет», но закономерности в этом нет.



– И на земную жизнь «парады планет» не оказывают влияния?



– Нет, конечно, потому что единственное влияние планет на Землю – это только сила гравитации, притяжение, которое в очень малой степени сказывается на их орбитах. Кстати сказать, так была открыта восьмая планета нашей Солнечной системы – Нептун. Когда астрономы рассчитывали движение Урана, они заметили, что временами он находится чуть-чуть не в том месте, и тогда возникла догадка, что, по-видимому, есть еще какая-то планета, более далекая, чем Уран, которая силой своего притяжения влияет на движение Урана, вызывая некоторые возмущения. И через некоторое время на этом участке неба дейст­вительно была найдена еще одна планета, что явилось важнейшим событием XIX века. Такие открытия называют «открытием на кончике пера», потому что сначала теоретически обосновывается возможное положение невидимого пока небесного тела, а спустя некоторое время это подтверж­дается наблюдениями.



Звездный дождь



– В начале января можно было наблюдать и звездный дождь. Насколько это значимое событие с точки зрения астрономии?



– Звездопад для астрономов – тоже обычное явление. В январе это были Квадрантиды, а есть еще Персеиды, Леониды и другие. Дело в том, что, когда наблюдаешь с Земли за метеорным потоком, кажется, что он приходит из строго определенного участка небесной сферы, где расположено то или иное созвездие, по которому метеорный поток и получает свое название.



Источником январских Квадрантид явился пылевой след, оставшийся от кометы, сквозь который ежегодно проходит Земля. Дело в том, что ледяное ядро кометы, приближаясь к Солнцу, постепенно тает, распадаясь на метеорный рой, в котором, помимо газа, содержатся и твердые частицы. Это метеорное вещество постепенно, в течение многих сотен лет растягивается по орбите бывшей кометы. В определенные периоды наша Земля пересекается с этим кометным облаком, и мы можем наблюдать падающие звезды.



– Есть ли в этом опасность для землян?



– Нет, потому что в отличие, например, от метеоритов, твердых тел космического происхождения, которые долетают до поверхности нашей планеты, метеоры – это крохотные песчинки, которые влетают в атмосферу с очень высокой скоростью – десятки километров в секунду, и сгорают, создавая эффект падающей звезды.



– Интересно, а когда был самый сильный звездный дождь?



– Это был поток Леонид, который пришелся на 1833 год, тогда жители Земли наблюдали в небе сотни тысяч падающих звезд. Метеоров было столько, что казалось, будто идет снег. Это вызвало панику – многие подумали, что наступил конец света. Метеорные потоки лучше всего наблюдать вдали от городских огней, тогда они выглядят особенно впечатляюще.



Большое Солнце



– И еще один видимый эффект – в начале января Земля оказалась на самом близком расстоянии от Солнца, что позволило наблюдать самый большой солнечный диск.



– Подобное событие тоже пов­торяется каждый год, так как у Земли эллиптическая орбита, и, когда она находится на ближайшем расстоянии от Солнца, что приходится на зиму, возникает эффект большого Солнца.



– Виктор Германович, а как Вы относитесь к гипотезе, что напротив Земли, с той стороны Солнца существует планета, своего рода двойник Земли, которую мы не видим, но она уже получила название Глория?



– Я в это не верю, ведь уже давно космические аппараты отправляются даже к самым дальним планетам нашей Солнечной системы, они также делают обороты вокруг Солнца, и если бы там была планета, то ее, конечно же, увидели, более того, она влия­ла бы на их движение. Ведь эти аппараты обнаружили кометы, которые падают на Солнце, и таких видео много в Интернете. Кроме того, не может планета-двойник вращаться строго по той же орбите, что и Земля, она обязательно изредка «высовывалась» бы. Существовали бы возмущения движения того же Меркурия или Венеры, но такого тоже нет.



– И тем не менее даже ближний космос еще полон загадок...



– Конечно, и тем интереснее их разгадывать.



Ну а мы заглянем в космичес­кий календарь наступившего года. Он обещает нам четыре затмения – два неполных солнечных 30 апреля и 25 октября и два полных лунных – 16 мая и 8 ноября.



13 июля произойдет суперлуние, когда наш естественный спутник окажется на близком расстоянии от Земли, поэтому в этот день мы будем наблюдать самую большую полную Луну.



А еще в конце года, 8 декабря, произойдет редкое астрономическое событие, когда полная Луна на 40 минут закроет Марс, который в это время будет находиться в противостоянии ей.



Так что время от времени настраивайтесь поэтически, смотрите на звезды, и вам откроется огромный, прекрасный и таинственный мир.

