Начало 2022 года ознаменовалось "парадом планет", январским звездопадом и самым большим Солнцем. Что все это значит?

Начало нового, 2022, года ознаменовалось рядом необычных астрономических явлений – «парадом планет», январским звездопадом и самым большим Солнцем. Мы попросили прокомментировать эти «небесные события» руководителя лаборатории физики Луны и планет Астрофизического институтаим. В. Г. Фесенкова, доктора физико-математических наук, профессора Виктора Тейфеля.Парад планет
– Виктор Германович, почему планеты время от времени выстраиваются в одну линию, образуя так называемый «парад планет»?
– Прежде всего скажу, что в астрономии нет такого термина, как «парад планет», это ненаучное название. Оно возникло после выхода в свет в 1974 году книги английских астрофизиков Джона Гриббина и Стивена Плейджманна «Эффект Юпитера». В ней утверждалось, что в 1982 году все планеты выстроятся в одну линию, и это вызовет на Земле всевозможные катаклизмы – ураганы, землетрясения, наводнения и прочие неприятности.
В действительности же никакого парада планеты не устраивали, их расположение на орбитах, как нетрудно было вычислить, вовсе не совпадало с радиальным, то есть планеты распределялись в пределах угла в 60 градусов. И конечно, никаких особых катаклизмов на нашей планете, сверх обычно происходящих, в 1982 году не было. Да даже если бы все планеты и выстроились «во фрунт», Земля бы этого не почувствовала, потому что расстояния между планетами слишком велики, чтобы это могло вызвать на Земле заметные изменения, сравнимые с известными нам лунно-солнечными приливами.
Планеты нашей Солнечной системы движутся вокруг Солнца по слабо эллиптическим, то есть почти круговым орбитам, причем периоды их обращения не кратны друг другу. Поэтому вероятность того, что все они выстроятся в одну линию в радиальном от Солнца направлении, ничтожно мала.
Что же касается январского «парада планет», то пять из них – Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – можно было видеть на одной условной линии по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Не видны были Меркурий и Венера, так как они находятся ближе к Солнцу и были скрыты в его лучах.
– И тем не менее «парад планет» воспринимается многими как знак беды, с ним связывают какие-нибудь несчастья...
– Дело в том, что время от времени в СМИ появляются различного рода предсказания, «страшилки», связанные с «парадом планет». Верить в это, конечно же, глупо. Как специалист утверждаю: ни солнечные, ни лунные затмения, ни появления комет, ни другие небесные события не надо воспринимать со страхом. Просто любуйтесь ими, если повезет стать их свидетелем.
– А как часто повторяется «парад планет»? Есть ли в этом какая-то закономерность?
– Например, Юпитер и Сатурн одновременно мы можем видеть в течение трех-четырех лет. Дело в том, что Юпитер движется по своей орбите быстрее, чем Сатурн, поэтому после каждого оборота вокруг Солнца он догоняет и обгоняет медленно движущийся Сатурн.
Что же касается закономерности «парада планет», то ее нет, потому что периоды обращения каждой планеты вокруг Солнца не кратны друг другу. Скажем, Марс в два раза дольше обращается вокруг Солнца, чем Земля, то есть два земных года равны одному марсианскому. Но при этом не точно два года минута в минуту, а год и 11 с небольшим месяцев, поэтому каждый раз противостояние Марса по отношению к Земле приходится не в том же самом месте.
Это касается и других планет – каждая из них имеет свой период обращения по отношению к Земле со своими долями, которые со временем накапливаются, как накапливается, например, за четыре года один лишний день в високосном году за счет того, что период обращения Земли вокруг Солнца не точно 365 дней, а 365 дней и еще четверть дня. Конечно, заранее можно просчитать, когда будет очередной «парад планет», но закономерности в этом нет.
– И на земную жизнь «парады планет» не оказывают влияния?
– Нет, конечно, потому что единственное влияние планет на Землю – это только сила гравитации, притяжение, которое в очень малой степени сказывается на их орбитах. Кстати сказать, так была открыта восьмая планета нашей Солнечной системы – Нептун. Когда астрономы рассчитывали движение Урана, они заметили, что временами он находится чуть-чуть не в том месте, и тогда возникла догадка, что, по-видимому, есть еще какая-то планета, более далекая, чем Уран, которая силой своего притяжения влияет на движение Урана, вызывая некоторые возмущения. И через некоторое время на этом участке неба действительно была найдена еще одна планета, что явилось важнейшим событием XIX века. Такие открытия называют «открытием на кончике пера», потому что сначала теоретически обосновывается возможное положение невидимого пока небесного тела, а спустя некоторое время это подтверждается наблюдениями.Звездный дождь
– В начале января можно было наблюдать и звездный дождь. Насколько это значимое событие с точки зрения астрономии?
– Звездопад для астрономов – тоже обычное явление. В январе это были Квадрантиды, а есть еще Персеиды, Леониды и другие. Дело в том, что, когда наблюдаешь с Земли за метеорным потоком, кажется, что он приходит из строго определенного участка небесной сферы, где расположено то или иное созвездие, по которому метеорный поток и получает свое название.
Источником январских Квадрантид явился пылевой след, оставшийся от кометы, сквозь который ежегодно проходит Земля. Дело в том, что ледяное ядро кометы, приближаясь к Солнцу, постепенно тает, распадаясь на метеорный рой, в котором, помимо газа, содержатся и твердые частицы. Это метеорное вещество постепенно, в течение многих сотен лет растягивается по орбите бывшей кометы. В определенные периоды наша Земля пересекается с этим кометным облаком, и мы можем наблюдать падающие звезды.
– Есть ли в этом опасность для землян?
– Нет, потому что в отличие, например, от метеоритов, твердых тел космического происхождения, которые долетают до поверхности нашей планеты, метеоры – это крохотные песчинки, которые влетают в атмосферу с очень высокой скоростью – десятки километров в секунду, и сгорают, создавая эффект падающей звезды.
– Интересно, а когда был самый сильный звездный дождь?
– Это был поток Леонид, который пришелся на 1833 год, тогда жители Земли наблюдали в небе сотни тысяч падающих звезд. Метеоров было столько, что казалось, будто идет снег. Это вызвало панику – многие подумали, что наступил конец света. Метеорные потоки лучше всего наблюдать вдали от городских огней, тогда они выглядят особенно впечатляюще. Большое Солнце
– И еще один видимый эффект – в начале января Земля оказалась на самом близком расстоянии от Солнца, что позволило наблюдать самый большой солнечный диск.
– Подобное событие тоже повторяется каждый год, так как у Земли эллиптическая орбита, и, когда она находится на ближайшем расстоянии от Солнца, что приходится на зиму, возникает эффект большого Солнца.
– Виктор Германович, а как Вы относитесь к гипотезе, что напротив Земли, с той стороны Солнца существует планета, своего рода двойник Земли, которую мы не видим, но она уже получила название Глория?
– Я в это не верю, ведь уже давно космические аппараты отправляются даже к самым дальним планетам нашей Солнечной системы, они также делают обороты вокруг Солнца, и если бы там была планета, то ее, конечно же, увидели, более того, она влияла бы на их движение. Ведь эти аппараты обнаружили кометы, которые падают на Солнце, и таких видео много в Интернете. Кроме того, не может планета-двойник вращаться строго по той же орбите, что и Земля, она обязательно изредка «высовывалась» бы. Существовали бы возмущения движения того же Меркурия или Венеры, но такого тоже нет.
– И тем не менее даже ближний космос еще полон загадок..
.
– Конечно, и тем интереснее их разгадывать.
Ну а мы заглянем в космический календарь наступившего года. Он обещает нам четыре затмения – два неполных солнечных 30 апреля и 25 октября и два полных лунных – 16 мая и 8 ноября.
13 июля произойдет суперлуние, когда наш естественный спутник окажется на близком расстоянии от Земли, поэтому в этот день мы будем наблюдать самую большую полную Луну.
А еще в конце года, 8 декабря, произойдет редкое астрономическое событие, когда полная Луна на 40 минут закроет Марс, который в это время будет находиться в противостоянии ей.
Так что время от времени настраивайтесь поэтически, смотрите на звезды, и вам откроется огромный, прекрасный и таинственный мир.