Начало астрономического лета: о погоде в РК на эти выходные рассказали в Казгидромете

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня - с 22 по 24 июня, сообщает Kazpravda.kz
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По данным метеослужбы, в день летнего солнцестояния – сегодня, 21 июня, началось и астрономическое лето. И погода уже соответствует ему.
"В западных и южных областях под влиянием антициклона без осадков и жарко, днём столбики термометра поднимутся до плюс 32…39°С, местами плюс 40…43°С. Да и на остальной территории, хотя атмосферные фронты будут по-прежнему перемещаться через восточную половину республики, но их влияние будет ослабевать", - прогнозируют синоптики.
"Поэтому кратковременные дожди с грозами предполагаются местами. Температура хотя и предполагается ниже средних многолетних значений, но уже в понедельник ожидается её повышение днём до 23…28, местами 30…35°С", - отметили в Казгидромете.