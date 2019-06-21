Начало астрономического лета: о погоде в РК на эти выходные рассказали в Казгидромете

Общество
1293
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня - с 22 по 24 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в день летнего солнцестояния – сегодня, 21 июня, началось и астрономическое лето. И погода уже соответствует ему.

"В западных и южных областях под влиянием антициклона без осадков и жарко, днём столбики термометра поднимутся до плюс 32…39°С, местами плюс 40…43°С. Да и на остальной территории, хотя атмосферные фронты будут по-прежнему перемещаться через восточную половину республики, но их влияние будет ослабевать", - прогнозируют синоптики.

"Поэтому кратковременные дожди с грозами предполагаются местами. Температура хотя и предполагается ниже средних многолетних значений, но уже в понедельник ожидается её повышение днём до 23…28, местами 30…35°С", - отметили в Казгидромете.

Популярное

Все
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Первый казахстанский боксер  пробился в финал малого ЧМ
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции
В Турции произошло еще одно землетрясение
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
В Петропавловске столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Курица в пятнах: жители Актау жалуются на качество мяса
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
В Экибастузе спасли 20 человек при пожаре
Единый платеж для индивидуальных предпринимателей ввели в Казахстане
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным дел…
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео ква…
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]