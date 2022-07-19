Начало большой работы

Академия госуправления при Президенте РК и ТОО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум о сотрудничестве был подписан по инициативе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в целях оказания информационной поддержки деятельности АГУ в направлении обучения и повышения квалификации государственных служащих, развития их коммуникативных компетенций, проведения тренингов, мастер-классов в сфере работы со СМИ для государственных служащих.

Документ, подписанный ректором АГУ Ерланом Абил и генеральным директором ТОО

«РГ «Egemen Qazaqstan» Дарханом Кыдырали, позволит привлекать профессиональных журналистов газет «Казахстанская правда» и «Egemen Qazaqstan» в качестве тренеров не только в центре, но и во всех филиалах страны. Кроме организации краткосрочного обучения в рамках меморандума будет осуществлена работа по реализации и поддержке совместных проектов в сфере медиа.

Как отметил Дархан Кыдыр­али, подписанный меморандум о сотрудничестве станет началом большой совместной работы.

По реализации данного меморандума для создания совместных медиапроектов с ТОО «Рес­публиканская газета «Egemen Qazaqstan» академией будет сформирован пул экспертов по международным отношениям, экономике и другим важным сферам.