Акции по сбору семян джиды, ели Шренка и других ценных древесных пород, проводимые в регионе каждую осень, уже стали хорошей традицией. Собранный волонтерами урожай доставляют в лесные питомники для выращивания саженцев.

По словам директора КГУ «Куртинское лесное хозяйство»­ Габита Акшабакова, каждое семя – начало будущего леса. Необходимо восстановить экосистему региона, улучшить состояние почвы, сохранить биоразнообразие. Участвуя в данном проекте, молодежь учится заботе об окружающей среде, бережному отношению к родному краю.

На сегодняшний день собрано около полутора тонн семян различных пород. В середине октября планируется приступить к сбору семян черного (зайсанского) саксаула. Он внесен в список особо охраняемых растений, и за его вырубку предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нынче намечено заготовить до десяти тонн семян саксаула.

В целом в регионе насчитывается 30 питомников общей площадью 380 га. Их совокупная производственная мощность достаточна для пополнения местных лесных массивов и увеличения объемов лесовосстановления. В частности, в Иссыкском дендрарии акклиматизировано свыше 1 тыс. видов древесных и кустарниковых растений, привезенных сюда из стран Азии, Америки, Европы. Здесь разбиты опытные сады яблони Сиверса, ели Шренка, черного ореха.

– Большое начинается с малого, – рассуждает участник экоакции по сбору семян джиды девятиклассник из села Желторангы Ергали Баукен. – Считаю своим долгом участвовать в подобных благих делах, ведь охрана природы – обязанность каждого гражданина. Занимаясь сбором семян и посадкой растений, мы учимся жить в гармонии с окружающей средой. Наша цель – превратить родные места в цветущий оазис!

К слову, в Балхашском районе, где расположены Куртинское и Баканасское лесные хозяйства, ведется работа по восстановлению туранги – одного из древнейших и редчайших видов тополя, занесенного в Красную книгу. По оценкам ученых-экологов, возрождение туранговых рощ крайне важно для сохранения природного биоразнообразия страны.

Эти уникальные деревья обладают устойчивостью к засухе и засолению, способны предот­вращать процессы опустынивания земель.