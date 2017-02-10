​Начало космического шоу

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Елена Брусиловская

– Вероятно, мне придется в какой-то степени разочаровать любителей астрономии, потому что, во-первых, это затмение будет полутеневым. А во-вторых, казахстанцы вряд ли смогут его наблюдать, так как у нас оно придется на утреннее время – после 6 часов, и его можно увидеть лишь с по­мощью телескопов, простым глазом такое затмение практически не заметно. А вот россияне, например, могут за ним понаблюдать, потому что, учитывая разницу во времени, у них в это время будет ночь.

– Виктор Германович, пояс­ните, пожалуйста, что значит полутеневое затмение?

– Дело в том, что существуют разные варианты лунного затмения. Есть полное, это когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей, и земная тень полностью накрывает Луну. А полутеневое происходит следующим образом. Вокруг Земли имеется область, в которой лучи солнца заслонены лишь частично. Она не является тенью, но солнечные лучи лишь частично падают на Луну. Когда Луна попадает в эту область полутени – наблюдается полутеневое лунное затмение. При этом яркость лунного диска может незначительно уменьшиться, что, как правило, не заметно без использования специальных приборов.

– Для науки такие затмения представляют интерес?

– Для науки не представляют, они интересны, скорее, для аст­рологов, которые просчитывают влияние подобных космических явлений на нашу земную жизнь. Вообще надо сказать, что лунные и солнечные затмения для современной астрономической науки – явления вполне рядовые, которые происходят с определенной периодичностью. Полные солнечные затмения еще представляют интерес для астрономов, потому что можно пронаблюдать солнечную корону, получить ее фотографии, так сказать, в чистом виде. Хотя сейчас и это уже менее ценно – солнечную корону снимают космические телескопы, такие как СОХО (SOHO) и Стерео. Находясь на земной орбите, они вращаются, как и Земля, вокруг Солнца, ведя за ним постоянное наблюдение.

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