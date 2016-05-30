Начало лета принесет 40-градусную жару на юг Казахстана

В первые дни июня в южных регионах Казахстана ожидается сильная жара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Начало календарного лета на юге Казахстана ознаменуется жаркой погодой с максимальной температурой до плюс 30–35 ºС, а местами и плюс 38–41 ºС, что выше климатической нормы на 5–10º. На остальной же территории республики под влиянием холодных атмосферных фронтов смещающихся с Западной Сибири, местами пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельных районах возможен град, температура воздуха понизится и будет ниже обычной на 1–3 ºС", – сообщают синоптики.
Завтра, 31 мая, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, в центре и востоке возможен град. Лишь на юге республики погода без осадков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15–20 м/с, возможен град. В Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской областях прогнозируется усиление ветра до 20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайно пожарная опасность.
"Начало календарного лета на юге Казахстана ознаменуется жаркой погодой с максимальной температурой до плюс 30–35 ºС, а местами и плюс 38–41 ºС, что выше климатической нормы на 5–10º. На остальной же территории республики под влиянием холодных атмосферных фронтов смещающихся с Западной Сибири, местами пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельных районах возможен град, температура воздуха понизится и будет ниже обычной на 1–3 ºС", – сообщают синоптики.
Завтра, 31 мая, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, в центре и востоке возможен град. Лишь на юге республики погода без осадков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15–20 м/с, возможен град. В Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской областях прогнозируется усиление ветра до 20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайно пожарная опасность.