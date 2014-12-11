Статьи Начало ответственной миссии Юлия МАГЕР

Новым главой дипломатической миссии Итальянской Республики стал Стефано Раваньян, Королевства Швеция – Кристиан Камилл, Чешской Республики – Элишка Жигова, Литовской Республики – Витаутас Наудужас, Арабской Республики Египет – Хайсам Салах Камел Ибрахим, Индии – Харш Кумар Джайн, Республики Македония – Илья Псалтиров, Китайской Народной Республики – Чжан Ханьхуэй.



Поздравив участников церемонии с официальным началом дипломатической миссии, Глава государства обратил внимание на то, что встреча проходит в преддверии знаменательной даты – 23-й годовщины Независимости Казахстана.



– За короткий срок мы создали прочную основу нашей государственности – современную экономику, стабильную политическую систему и зрелое гражданское общество. Мы обеспечили внутреннюю стабильность и общественное согласие посредством динамичного роста экономики. Ответственный внешнеполитический курс содействовал повышению международного авторитета Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Принята долгосрочная Стратегия развития страны до 2050 года, которая предусматривает взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами. Прежде всего, как пояснил Глава государства, речь идет об инвестициях, обмене технологиями, импорте в Казахстан инноваций и передового опыта, расширении экспорта казахстанской продукции. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что рассчитывает на то, что деятельность послов будет направлена на максимальное раскрытие потенциала двусторонних связей.



Обращаясь к дипломатам, Президент отметил, что для предотвращения растущих локальных и региональных конфликтов, международного терроризма и экстремизма требуется объединение усилий всех стран.



– Мы настроены на совместный поиск путей достижения стратегической стабильности и устойчивого развития.



Наша страна остается в авангарде глобального движения за укрепление режима нераспространения ядерного оружия, – сказал Елбасы, подчеркнув также, что наша страна намерена принимать более активное участие в международных делах.



Так, Казахстан завершил переговоры с Европейским союзом по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Наша страна находится на последней стадии вступления во Всемирную торговую организацию, активно работает над внедрением стандартов Организации экономического сотрудничества и развития. И как часть объединенного рынка Евразийского экономического союза Казахстан готов выступать "связующим звеном" между торговыми партнерами как членов ЕАЭС, так и других стран.



Говоря о двустороннем сотрудничестве со странами, послы которых принимали участие в церемонии, Нурсултан Назарбаев отметил, что Китай является нашим надежным стратегическим партнером, который высоко ценит дружеские отношения.



– Мы намерены укреплять традиции добрососедства и взаимного доверия, а также расширять всестороннее партнерство. В этом плане важное значение имеет предстоящий визит в Казахстан премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна, – сказал Президент.



Заинтересована наша страна и в развитии сотрудничества с Индией. Как отметил Глава государства, удалось сделать прорыв в выведении отношений на уровень стратегического партнерства, и особое значение придается планируемому в следующем году визиту в Казахстан премьер-министра Индии Нарендра Моди.



Нурсултан Назарбаев сообщил, что наша республика нацелена на активизацию взаимодействия с Египтом.



– Приветствуем намерение Каира войти в зону свободной торговли со странами Таможенного союза. Уверен, что данный шаг придаст импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, – сказал Глава государства.



Италию Елбасы назвал ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана и крупнейшим инвестором в нашу экономику. Он подчеркнул, что особый характер двустороннему взаимодействию придает Договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Италией, подписанный в 2009 году. А также напомнил, что в ходе переговоров с премьер-министром Маттео Ренци были достигнуты важные договоренности. Итальянские компании примут участие в программе индустриально-инновационного развития Казахстана.



Президент подчеркнул заинтересованность нашей республики в расширении двустороннего сотрудничества с Чехией. Он высоко оценил итоги недавнего официального визита Президента Милоша Земана в Астану, переговоры с которым показали, что развитие казахстанско-чешского сотрудничества обладает большим потенциалом.



Глава государства отметил, что Казахстан с Литвой связывают традиционные отношения дружбы и сотрудничества на протяжении многих лет.



– Мы активно сотрудничали с литовскими партнерами в рамках "тройки ОБСЕ". Дорожим конструктивным и доверительным характером политического диалога между нашими странами. Намерены расширять контакты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, – сказал Президент.



Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что наша страна придает особое значение развитию сотрудничества со Швецией.



– Важно активизировать двусторонние контакты на высшем уровне, придать импульс экономическому сотрудничеству. Приветствуем создание в октябре нынешнего года Шведско-казахстанского делового совета. Надеемся, что это поможет налаживанию связей между бизнесом двух стран, – сказал Глава государства.



В будущем году исполняется 20 лет установлению дипломатических отношений между Македонией и нашей республикой. Президент отметил, что Казахстан готов к налаживанию сотрудничества в различных областях, осуществлению совместных деловых проектов, а также выразил признательность правительству Македонии за предоставление стипендий казахстанцам на обучение в македонских университетах.



Глава государства подчеркнул, что послы приступают к своей работе в нашей стране в сложное и одновременно интересное время.



– С одной стороны, демонтаж конструкции глобальных отношений рождает все новые вызовы. И каждый из них требует нестандартных ответов. Друг на друга накладываются противоположные тенденции объединения и фрагментации политического и экономического пространства. С другой стороны, у нас появляется естественная возможность перехода к новой глобальной модели, основанной на открытости, учете мнений всех заинтересованных сторон, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Президент сообщил, что наша страна приступила к реализации новой экономической политики "Нұрлы жол", которая является мерой проактивного реагирования на внешние экономические изменения.



– Ее содержание связано с продвижением различных видов инфраструктуры – от энергетической и транспортной до социальной. Мы рассчитываем, что это позволит сохранить и усилить динамику развития Казахстана, тем самым обеспечив стабильность всего региона, – сказал Глава государства.



Казахстан, как отметил Елбасы, исторически был важной частью Великого шелкового пути, и теперь намерен развить транспортные возможности таким образом, чтобы восстановить и выгодно использовать этот маршрут.



– В то же время данная программа создаст на обширном пространстве, соединяющем Европу и Азию, "широкополосный канал" деловых и гуманитарных связей. Это новые возможности для усиления партнерства, которое является залогом процветания наших стран, – отметил Нурсултан Назарбаев.



В завершение Президент Казахстана еще раз поздравил дипломатов с началом ответственной миссии, пожелав им здоровья и успехов.

По окончанию церемонии вновь назначенные главы дипмиссий пообщались с казахстанскими СМИ.



Так, посол Италии Стефано Раваньян отметил, что его страна, которая является хозяйкой международной выставки "ЭКСПО-2015", готова поделиться с казахстанской стороной своим опытом в этом контексте и надеется участвовать в ЭКСПО-2017. Дипломат также упомянул, что павильон Казахстана на выставке в Милане является одним из лучших. Кроме того, С. Раваньян высказал мнение, что странам необходимо укрепить культурные связи и сотрудничество между вузами.



Посол Швеции Кристиан Камилл обратил внимание, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество между двумя странами характеризуется обоюдным доверием и поддержкой.



– Оно значительно возросло в течение последних лет по многим направлениям, особенно в области международной торговли. Казахстан является одним из 20 наиболее приоритетных рынков для шведских компаний. Принимая во внимание большие инфраструктурные и социальные инвестиции, предусмотренные новой экономической политикой "Нұрлы жол", я бы хотел указать на готовность шведских предприятий к взаимодействию в железнодорожном секторе и других инфраструктурных областях, также как и в сфере здравоохранения и биопромышленности, – сказал К. Камилл.



Посол Чехии Элишка Жигова подчеркнула плодотворность переговоров, состоявшихся в ходе недавнего визита президента М. Земана в Астану, и отметила, что для ее страны Казахстан является одним из приоритетов.



– Мы заинтересованы в политическом и экономическом сотрудничестве, – подчеркнула дипломат. – Мы также намерены участвовать в предстоящей международной выставке "ЭКСПО-2017". Надеюсь, что наши отношения будут развиваться. Необходимо укреплять связи между Европой и Центральной Азией для того, чтобы совместно решать имеющиеся вопросы.



Достижения Казахстана за годы независимости и строительство его новой столицы были особо отмечены послом Литвы Витаутасом Наудужасом.



– Астана сейчас находится в эпицентре глобальных событий. Мы намерены и далее развивать сотрудничество с Казахстаном. Ваша страна ведет работу по реализации проекта нового Шелкового пути. В то же время в программе "Нұрлы жол" основное внимание уделяется инфраструктурным объектам. В этом плане мы будем участвовать в осуществлении ряда проектов. Кроме того, Литва активно сотрудничает с Казахстаном в области строительства, транспорта и других сферах, – сказал В. Наудужас.



В свою очередь посол Египта Хайсам Салах Камел Ибрахим выразил надежду, что двусторонние отношения с Казахстаном в перспективе поднимутся на новый уровень. В частности, в 2015 году Египет посетят казахстанские делегации, члены которых проведут ряд встреч со своими коллегами и обсудят важные вопросы дальнейшего укрепления партнерства.



Посол Индии Харш Кумар Джайн отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами, которые имеют глубокие связи, основанные на взаимном уважении и понимании. Казахстан и Индия – полиэтнические, многоконфессиональные, светские государства, имеющие схожесть взглядов на актуальные вопросы международной повестки дня. Обе являются быстрорастущими экономиками мира.



– Казахстан – наш самый крупный торговый партнер в Центральной Азии, и железнодорожное сообщение Казахстан – Туркменистан – Иран откроет новые возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества, – сказал Х. Джайн.



Посол Македонии Илья Псалтиров подчеркнул, что открытие посольства в Казахстане является результатом 20-летнего дипломатического сотрудничества и свидетельством готовности к налаживанию тесных связей. Он также сообщил о своем намерении вести работу над укреплением политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.



Посол Китая Чжан Ханьхуэй отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и КНР.



– Динамично развиваются контакты на высшем и высоком уровнях между нашими странами, расширяется торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество. В ходе недавнего визита Президента Казахстана в КНР был достигнут ряд важных договоренностей. Благодаря нашим совместным усилиям мы сможем вывести казахстанско-китайское сотрудничество на качественно новый уровень, – сказал Ч. Ханьхуэй.