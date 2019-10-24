​Начало положено

Именно с его помощью начинающей предпринимательнице Светлане Кисель удалось открыть свой бизнес – магазин «Велес» в административном центре Жаксынского района.

– По образованию я педагог, но в силу определенных обстоятельств пришлось сменить профессию и работать продавцом в магазинах, а у меня с мужем было стремление открыть свое собственное дело, – рассказывает Светлана. – Так что наша мечта сбылась, и сегодня мы полны желания и энергии развивать семейный бизнес.

Обрести необходимые знания и ощутить уверенность в своих силах начинающей предпринимательнице помогло обучение по проекту «Жас кәсіпкер», запущенному НПП «Атамекен» и ориентированному на развитие и поддержку молодежного предпринимательства.

– На обучение я попала совершенно случайно, а через месяц у меня уже был готовый бизнес-план, который я защитила. Затем получила кредит на закупку торгового оборудования, что ускорило открытие моего продуктового магазина, – рассказала предпринимательница.

Проект «Жас кәсіпкер» запомнился хозяйке небольшой торговой точки своими выгодными условиями.

– Хорошо, что такой проект есть, – говорит Светлана Кисель. – Меня он привлек своей низкой процентной ставкой и одним годом каникул. Получается, что за это время у начинаю­щего предпринимателя может накопиться определенная сумма для погашения кредита. Какую-то часть оборудования мы приоб­рели уже за счет оборотных средств. Также одним из условий было создание на своем предприятии рабочих мест. В нашем магазине обеспечены работой два человека. Мы стараемся быть конкурентоспособными, и нам это удается.