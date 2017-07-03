Начало положено Статьи 995 Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Таким образом они реальным делом поддержали инициативу Президента страны по реализации программы «Туған жер».



Около 300 человек приехали на праздник в небольшое село Абай Майского района Павлодарской области: гости прибыли из ВКО, Алматы, Астаны, из регионов России. Все они собрались, чтобы не просто пообщаться, а помочь своей малой родине.



Село Абай находится в 7 км от центра Сатинского сельского округа и в 30 км от райцентра. Живут здесь 167 человек. В населенном пункте имеются клуб и фельд­шерский пункт, начальная школа с мини-центром. Для того чтобы обеспечить населенный пункт питьевой водой, власти установили комплексные блок-модули (КБМ). Словом, обычное село, но от многих других таких же оно отличается тем, что здесь очень дружны жители, а выходцы из этих краев поддерживают тесную связь с односельчанами и стараются помогать своей малой родине.



– В рамках программы «Туған жер», которую инициировал Президент страны в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», мы решили устроить праздник – провести ас, организовать концерт, соревнования, но главное – помочь, кто чем может, – рассказал председатель Павлодарского областного филиала партии «Ауыл» Ермат Байгурманов. – Оказалось, что вместе мы можем сделать очень и очень много.



Стоит отметить, что подготовка к празднику шла не один день. Во-первых, тщательно собирались архивные документы и исторические факты для издания книги, посвященной нескольким селам Майского района и выходцам из него. В издании, которое презентовали на празднике, собраны данные с 1914 года. Инициатором такого подарка для родного края стал член павлодарского политсовета партии «Ауыл», глава крестьянского хозяйства «Андас» Зейнолла Сальменбаев.



Во-вторых, еще одним презентом, который останется, как говорится, на века, стал памятный камень: на глыбе баянаульского гранита высечены имена историчес­ких личностей, которые с XVIII века защищали этот край и вносили лепту в его развитие.



Накануне мероприятия местные жители провели в селе субботник, а организаторы установили яркие билборды с приглашением на праздник, а также пять юрт. В рамках акции оказали большую материальную помощь клубу и школе, например, привезли спортинвентарь, подсобили с ремонтом. Небольшому кафе, где абайцы проводят все свои мероприя­тия, подарили телевизор.



Кстати, победители скачек и турнира по казак куреси тоже получили такую бытовую технику. Продумали организаторы и меры по дальнейшей поддержке родного села. Например, бизнесмены из Семея, которые открывают крупный мясокомбинат в Аягузе, в ближайшее время должны создать заготовительный пункт в селе Абай, чтобы местные жители могли сдавать свой скот по хорошей цене. Спортсмены во главе с участником Олимпийских игр Даулетом Шабанбаем должны помочь со спортивным инвентарем для открытия секции борьбы.



– Начало положено, и теперь такие встречи пройдут в других населенных пунктах Майского района, – уверен Ермат Байгурманов.

