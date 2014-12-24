Свежий выпуск Начало положено Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Донор и пациент чувствуют себя хорошо и идут на поправку. О перспективах региональной клиники в области трансплантации нашему корреспонденту рассказал главный врач медучреждения Мади Бигалиев.

– Мади Хожаевич, как шла подготовка к этому, без преувеличения, важному событию в развитии регио­нальной медицины?

– Была проделана огромная подготовительная работа. Особо хочу подчерк­нуть, что наше стремление освоить современные методики поддержал аким области Аскар Мырзахметов, выделив необходимые средства из бюджета. Были закуплены специальное оборудование, медицинский инструментарий и шовные материалы, усилена лабораторная база. Белорусы высоко оценили степень нашей готовности, назвав ШГБСМП очень перспективной клиникой в плане развития трансплантологии.

Параллельно готовились кадры. Начальник областного управления здравоохранения Жумагали Исмаилов, высококлассный хирург, сам стоял у операционного стола. Нам нужно было, чтобы весь медицинский персонал, участвующий в операции, не просто представлял, что такое трансплантация, но и имел хорошую практическую подготовку. Была сформирована группа, в которую вошли хирурги, анестезио­логи, рентгенологи, эндоскописты, врачи-УЗИ, лаборанты... Все они имеют специальную подготовку, дважды ездили на продолжительную стажировку в республиканский научно-практический центр «Трансплантация органов и тканей» Республики Беларусь. Первая пересадка печени в нашей клинике прошла с участием специалистов этой страны и под непосредственным руководством доктора наук Олега Руммо, руководителя этого центра и известного в мире трансплантолога.

– Почему в партнеры выбрали именно белорусских специалистов?

– Выбор обусловлен тем, что с белорусами у нас нет языкового барьера, мы прекрасно понимаем друг друга и легко наладили контакты. Да и работают они наравне со специалистами из той же Германии или Южной Кореи. У меня есть опыт международного сотрудничества. К примеру, несколько операций по пересадке почек мы провели совместно с заведующим отделением трансплантологии и сосудистой хирургии Медицинского центра «Анам» Корейского университета Пак Кван Тэ. Оперировали также с белорусскими коллегами. К слову, начиная с 2008 года, они уже сделали порядка 300 пересадок печени, то есть 50-60 операций в год. Это очень хороший показатель. Приезд медиков из Беларуси стал своего рода продолжением программы по активному трансферту высоких технологий в сис­тему здравоохранения региона. Такое сотрудничество позволит повысить уровень квалификации местных кадров, поднять планку оказания медицинской помощи населению на более высокую ступень. Все это делается в соответствии с программой «Саламатты Қазақстан».

– Насколько важно наладить транс­плантацию органов в регионах?

– Убежден, что это просто необходимо в столь крупной области, как наша. У нас масса людей, которые перенесли хронический гепатит, что неизбежно приводит к циррозу печени. Белорусы, к примеру, считают, что на три миллио­на человек, проживающих в Южном Казахстане, в год должно быть порядка 30 трансплантаций печени. И тогда отпадет необходимость ехать в Алматы и Астану и тем более за границу. Это позволит совершенствовать врачебную практику и экономить бюджетные деньги.

К слову, в Беларуси также пошли по такому пути. Вслед за Минском первые пересадки печени сделаны в Бресте, Гродно и других областных центрах. И это притом, что территория Беларуси значительно меньше Казахстана. До Минска с любого конца страны расстояние не превышает 350 километров. Тем не менее там считают, что граждане должны наблюдаться как можно ближе к дому. Не совсем правильно, если человека оперируют за полторы-две тысячи километров от дома, где его затем никто не сможет проконсультировать и оказать при необходимости экстренную помощь. Это может свести на нет огромный труд людей, сделавших сложнейшую операцию. Равно как и финансовые средства государства, выделяемые на то, чтобы дать человеку новое качество жизни.

В Шымкенте проживает порядка 70 человек, которые перенесли операцию по пересадке донорской почки в ближнем и дальнем зарубежье. Сейчас все они пожизненно получают бесплатные иммуносупрессивные препараты и проходят реабилитацию. Все эти люди нуждаются в регулярных консультациях и обследованиях, которые они будут получать в таких центрах. Считается, что в них также необходимо делать минимум 20 трансплантаций в год, иначе не будет достаточного опыта и квалификации у медиков, и, соответственно, качество операций будет хуже, чем в столице. Мы уже сделали 30 операций по пересадке почек, две из которых проведены нашими медиками самостоятельно. Теперь и дальше будем оперировать сами, оттачивая технику. Следующие пересадки почек запланированы на январь.

– Исходя из уже наработанной прак­тики, сложно ли найти донора для трансплантации органов?

– Очень сложно. Для проведения первой операции по пересадке печени мы готовили три пары. В итоге остановили выбор на 27-летней женщине, донором для которой стала 23-летняя сестра. Чем моложе донор, тем лучше. Во-первых, нет сопутствующих заболеваний, во-вторых, легче проходит восстановление. Обследование доноров проводится детально, даже с изучением рентгенангиоанатомии, то есть особенности строения сосудов его печени. Проводится такое исследование, конечно же, до операции, чтобы в точности спланировать ее ход при наложении анастомозов между сосудами и желчными протоками. Поэтому мы проводим детальное обследование донора с помощью компьютерной томографии. Обязательное условие – совпадение групп крови или совместимость групп крови донора и реципиента. Если у донора есть какие-то нарушения, которые становятся противопоказанием к трансплантации, то мы его орган не используем. И тогда нужно начинать все заново, пытаясь найти нового донора.

– Мади Хожаевич, что, на ваш взгляд, нужно изменить в нашей медицине, чтобы трансплантация развивалась более динамично?

– На родственной трансплантации мы далеко не уедем. Есть больные, которые приводят по несколько родственников в качестве реципиентов, однако никто из них не подходит по тому или иному критерию. Что делать таким больным? Вопрос риторический. Между тем ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибают люди, которые могли бы стать реальными донорами и спасти жизни тех, кто нуждается в пересадке органов. У нас есть соответствующий закон. Но он, к сожалению, оговаривает норму о необходимости получить согласие двух родственников. Без этого мы не можем проводить забор органов. В Беларуси такого ограничения нет, и это служит хорошим стимулом для развития трансплантации. Если у человека зафиксирована смерть мозга, трансплантологи забирают донорский орган прямо в отделении реанимации. Состояние печени быстро проверяют и, если все в порядке, в течение 12–15 часов пересаживают ее больному.

Задача номер один сегодня – работа с населением. Надо разъяснять и убеждать. Только поменяв менталитет людей и укрепив доверие к трансплантологам, мы можем всерьез говорить о развитии этой службы. Увеличить количество пересадок печени можно, если брать трансплантанты у людей, чей мозг уже мертв. Но наше общество еще не готово к тому, чтобы понять, что смерть мозга – необратимый процесс.

– Трансплантация печени считается одной из самых сложных операций. Почему?

– Операция проходит на микрохирургическом уровне в силу анатомического строения печени. Технология забора и реимплантация органа связаны с техническими сложностями для хирурга. Технически это сложнее, чем при пересадке сердца. Во время операции нужно накладывать много анастомозов – соединений между двумя сосудами, органами, волокнами. К слову, трупная трансплантация целой печени – более простая операция, чем трансплантация сегмента печени от живого родственника. Потому что при трансплантации от живого родственного донора печень донора нужно разделить на две равные полноценные части. Это важно для того, чтобы выжил донор, и чтобы пациенту досталась та часть печени, которая в его организме будет полностью автономно функционировать. Так что при трансплантации от живого родственного донора от хирурга требует­ся филигранная техника.

– Для большинства казахстанцев пересадка печени – нечто запредельное. Что должны знать люди о транс­плантации? Что может ожидать пациентов, перенесших операцию по пересадке печени?

– Мы пока сделали только одну такую операцию и находимся в самом начале пути. В мире же это давняя практика, если учитывать, что первую пересадку печени осуществил еще в 1943 году в США Томас Старзи. Печень человека имеет свойство хорошо регенерировать. В течение первых двух месяцев после операции она это делает максимально быстро, и в течение года полностью заканчивает регенерацию. Это означает, что здоровый человек, отдав часть своей печени, фактически обретает через некоторое время свою «естественную» печень, которая была до операции.

Печень – самый благодарный орган, и люди, которым она пересажена, живут долго. Естественно, постоянно принимая иммуносупрессивные препараты. При этом пациенту, конечно же, нужен постоянный медицинский контроль, потому что после пересадки печени его образ жизни немного меняется.

– Будут ли продолжены трансплантации печени в Шымкенте?

– Уже на начало февраля мы готовим следующую операцию. Она также пройдет совместно с белорусскими коллегами. Подчеркну, что это нормальная мировая практика – приглашать специалистов из ведущих клиник, которые уже освоили методику и поставили операции на поток. Белорусы в свое время точно так же учились у австрийских коллег. И только наработав достаточный опыт, приступили к самостоятельной пересадке органов.

Мы просто обязаны продолжать трансплантологию, ведь это неизбежно влечет за собой развитие других служб, поднимая общий уровень здравоохранения. Трансплантация завязана и на интенсивной терапии, и на проблемах детоксикации, терапии, диагностики, а результатом становится выявление показаний к выполнению самого хирургического вмешательства, выхаживание пациента и главное – подавление реакции отторжения. Будет ли пациент жить с новым органом или потребуется реимплантация, зависит от комплекса мероприятий. У нас для этого сегодня есть все: препараты, оборудование, квалифицированные хирурги-транс­плантологи, бюджетное финансирование. Конечно, трансплантация печени – лечение дорогое, но жизнь каждого человека несравненно дороже.



