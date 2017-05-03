Технологии
Начало строительства ЛРТ в Астане планируется в мае
Столичные власти озвучили сроки начала строительства легкорельсового транспорта в Астане. В эксклюзивном интервью телеканалу "Астана" заместитель акима Сергей Хорошун сообщил, что приступить к работе планируют в начале мая, передает Kazpravda.kz

"В соответствии с подписанным договором строить будет консорциум китайских компаний. Ничего не меняется, на сегодня ведутся подготовительные работы, мы планируем в начале мая приступить к работе. Речь идет о выполнении договорных обязательств, обозначенных в договоре. По договору мы обязаны заплатить аванс. Казахстанская сторона свои условия выполнила", – сообщил Хорошун. 

Ситуацию со строительством легкорельсового транспорта разъяснили и в самой компании "Астана ЛРТ". Там также подтвердили, что Казахстан сегодня полностью готов к реализации проекта. Наземное метро в столице может появится через 2 года. Этот срок прописан в договоре. На сегодня проект оценен в $1,8 млрд. Однако, как отмечают в ТОО, окончательная сумма будет озвучена по результатам разработки проектно-сметной документации. 

Легкорельсовый транспорт в Астане планировали запустить еще 6 лет назад. Но сроки постоянно сдвигались. По плану местных властей, наземное метро соединит основные объекты столицы. Общая протяженность более 20 километров. Для строительства ЛРТ Казахстан занял деньги у Китая. Из этой же страны для строительства привлекаются подрядчики. Средства наша страна берет на 20 лет под 2,5 процента годовых.

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