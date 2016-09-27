​Начало всему детский сад

На днях в областном центре введен в эксплуатацию очередной детский сад для 280 ребятишек. Всего в текущем году по области планируется ввести дошкольных учреждений на 1 220 мест. Многие детсады, закрытые из-за недофинансирования в смутные годы или проданные, удалось вернуть в строй для эксплуатации по прямому назначению. Кроме того, только с 2010 года в дошкольные организации по области введено 10 358 новых мест, из которых более 4 000 – за счет развития государственно-частного парт­нерства. Энтузиасты-частники арендуют или покупают подходящие помещения или здания, оборудуют их по соответствующим стандартам и «заселяют».

Частное партнерство с государством широко распространено также в виде материального содержания детсадов предприятиями. Фактически от государства там, как в аграрном ТОО «Каркын» Мендыкаринского района, – только зарплата персоналу, а все остальные расходы берет на себя фирма. Эта практика особо распространилась в селах, где действуют достаточно мощные «градообразующие» агрофирмы. Если бы не они, то садики там в самые трудные времена тоже бы закрылись.

Конечно, не все проблемы еще решены. Очередность в дошкольные учреждения сохраняется и составляет 22 700 детей. В регионе намечена дальнейшая работа по вводу новых мест за счет местного бюджета посредством размещения госзаказа, перевода мини-центров с краткосрочным днем пребывания на полный день, а также более активного развития государственно-частного партнерства.

Но педагоги и воспитатели прекрасно осознают, что стопроцент­ный «охват» местами – не самоцель. Главное – дошкольное обучение и воспитание влияет на социальное самочувствие ребенка, закладывает основы будущей личности.

– Поэтому в центре нашего внимания – содержание дошкольного образования, – говорит руководитель областного управления образования Батима Даумова, – а главные его аспекты – это сбережение здоровья, формирование личности ребенка, владеющего жизненно необходимыми компетенциями, выявление и развитие творческого потенциала.

На базе детских садов «Балдаурен» города Рудного, «Алпамыс» города Аркалыка, яслей-сада «Айналайын» Карабалыкского района и других действуют экс­периментальные площадки по внедрению инноваций – полиязычия (изучение сразу трех языков – казахского, русского, английского), воспитания на основах этнопедагогики, эстетического, экологического, физкультурно-оздоровительного и трудового направлений, использования международной технологии «Step by step».