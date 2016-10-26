​Началось досрочное голосование

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

Как отмечается, исход голосования в этом штате может сыграть решающую роль для победы одного из кандидатов. К слову, в досрочном голосовании во Флориде с каждым выборным годом принимает участие все большее число избирателей. Данные последних опросов общественного мнения прогнозировали минимальный разрыв здесь между кандидатами от демократов и республиканцев – Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

Досрочное голосование, помимо Флориды, разрешено еще в 32 штатах США, а также в округе Колумбия, сообщает INTERFAX.RU. Также в ряде штатов практикуется голосование по почте, которое началось еще несколько недель назад. Согласно прогнозам Би-би-си, в текущем году до дня выборов успеют проголосовать 40% избирателей.


Пенсионеры стремятся в тюрьму

В Республике Корее многие бедные пенсионеры совершают преступления специально для того, чтобы отправиться в тюрьму, где им будет обеспечен теплый кров и питание, сообщает ТАСС.

Согласно данным министерства юстиции, впервые в истории страны число заключенных старше 60 лет превысило 10% от общего количества контингента. Они совершили около 9% от всех преступлений, регистрируемых в республике. Причем значительная часть пенсионеров после освобождения стремится вновь попасть за решетку, где государство обеспечивает их жильем, едой и одеждой.

В местах заключения пенсионеры обычно выполняют легкую, необременительную работу, например клеят бумажные пакеты и конверты. Кроме того, дважды в год они проходят медосмотр – роскошь, которую не могут позволить себе даже работающие молодые люди. В правительстве уже задумываются над созданием отдельных тюрем для пожилых преступников, где их будут обучать новым востребованным профессиям и помогать реинтегрироваться в общество.


Признаны виновными

Китайские власти в ходе проходящего сейчас пленума Компартии отчитались о масштабах борьбы с коррупцией, которая была объявлена одной из главных задач в стране после прихода к власти действующего председателя КНР Си Цзиньпина в 2012 году.

В общей сложности за это время к ответственности привлечены более миллиона чиновников разного уровня, как самого мелкого уровня, так и высокопоставленные, в том числе министры. Как сообщает mir24.tv, их признали виновными во взятках или злоупотреблениях властью.

Целью кампании по борьбе с коррупцией названо укрепление авторитета Компартии среди населения и искоренение взяточничества. В прошлом году в Китае посадили за коррупцию 300 тыс. чиновников. Среди них был заместитель министра государственной безопасности Ма Цзянь.


Twitter сокращается

Руководство компании Twitter планирует провести новые масштабные сокращения, уволив до 8% сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации REGNUM, под сокращения могут попасть порядка 300 человек. Источники отмечают, что на данный момент вопрос находится на рассмотрении, и эта цифра может быть скорректирована. Ожидается, что официально о предстоящих увольнениях будет объявлено до публикации финансовых результатов Twitter за III квартал текущего года.

Предыдущие столь масштабные сокращения штата в компании проводились год назад. В октябре 2015 года были уволены более 300 человек. Руководство структуры сочло, что таким образом сервис добьется максимального увеличения прибыли.


На Луну и обратно

Научный руководитель китайского национального проекта освоения Луны Оуян Цзыюань подтвердил, что КНР запустит к спутнику Земли возвращаемый аппарат уже в 2017 году, сообщает ТАСС.

Предполагается, что зонд «Чанъэ-5» возьмет образцы лунного грунта и вернется на Землю. Исследователи планируют активно изучать полученные образцы. При этом Китай намерен запустить на Луну еще один аппарат – «Чанъэ-5» – в 2018 году. Исследователи намерены впервые за всю историю посадить его на обратной стороне естественного спутника Земли.

В первый раз КНР запустила аппарат на Луну в 2007 году, а в ­2013-м китайцы посадили на спутник Земли луноход.


Обнаружено кладбище кораблей

Экспедиция Черноморского проекта подводной археологии обнаружила на дне Черного моря более 40 отлично сохранившихся кораблей Османской и Византийской империй, сообщает Daily Mail.

Археологи использовали два аппарата с удаленным управлением для съемки и сканирования морского дна на глубине 1,8 тыс. м. Один из них делал 3D-снимки в высоком разрешении, в то время как второй нес на себе прожекторы, лазерные сканеры и камеры, а также собирал данные о местности.

Археологи отмечают, что благодаря низкому содержанию кислорода корабли, относящиеся к античной эпохе, отлично сохранились. Поиски проводились в соответствии с картой древних маршрутов, которые соединяли Византию с соседними государствами.

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