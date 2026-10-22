Началось очередное судебное заседание по делу Бокаева. Зачем адвокаты подсудимых намеренно затягивают процесс?

Суд

В Алмалинском районном суде Алматы началось третье судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-советника руководства «КазТрансГаз» и бывшего идеолога «Нур Отана» Санжара Бокаева и других фигурантов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бокаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов, краже, незаконной вырубке деревьев и распространении фейков. Его племяннику Мадияру Калменову предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации преступных доходов, а личному видеографу Улану Нусипкожа – в краже, незаконной вырубке деревьев и распространении заведомо ложной информации.

На предыдущем судебном заседании произошла неожиданная ситуация с одним из подсудимых Мадияром Калменовым. Прямо во время судебного заседания он неожиданно отказался от услуг своего адвоката, который находился в зале суда и был готов продолжить участие в процессе.

Поводом стал вопрос дистанционного участия в заседании второго защитника Калменова – Айман Умаровой, несмотря на ранее установленный и согласованный сторонами очный формат судебного разбирательства, с которым все стороны ранее согласились. 

Однако после этого Калменов заявил об отказе от присутствовавшего в зале адвоката. В результате, чтобы обеспечить подсудимому гарантированное законом право на защиту, суд был вынужден отложить рассмотрение дела до 22 октября, то есть до сегодняшнего дня.

Внезапный отказ от адвоката непосредственно во время слушаний, особенно после того, как суд отказал в дистанционном участии другого защитника, неизбежно вызывает вопросы о причинах такого решения. Тем более что очный формат разбирательства был согласован заранее, а значит, соответствующие требования суда не стали неожиданностью для участников процесса.

Чего в действительности добиваются Калменов и его адвокат – обеспечения участия конкретного адвоката или дополнительного времени за счет переноса заседаний? Пока этот вопрос остается открытым. Однако дальнейший ход судебного разбирательства покажет, насколько подобные процессуальные решения влияют на сроки рассмотрения уголовного дела.
 

#суд #адвокаты #Бокаев

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