Планируемый объем инвестиций в строительство – 85 млн долларов, а с момента ввода объекта в эксплуатацию ежегодные отчисления в местный и республиканский бюджеты РК могут достигать 10 млн долларов. На заводе планируется создать 200 рабочих мест. В перспективе он станет якорным производством, вокруг которого на территории в 50 га появится ряд малых предприятий. Например, одно из них будет выпускать тару для розлива моторных и индустриальных масел.