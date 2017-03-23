Начался государственный визит
492
По поручению Главы государства в аэропорту Астаны высокого гостя встретили Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, а также первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, аким столицы Асет Исекешев, посол Казахстана в РУ Ерик Утембаев.
Это первый визит Шавката Мирзиёева в Казахстан в качестве Президента Республики Узбекистан.
В Астане Шавкат Мирзиёев проведет встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.