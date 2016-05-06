Начался прием представлений на соискание премий и грантов Главы государства в области СМИ

Общество
Талгат Исенов
Пресс-служба Президента РК объявила о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на получение Благодарности Главы государства в области средств массовой информации в 2016 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Творческие коллективы для получения Благодарности могут быть выдвинуты профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, профессиональный союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также творческих коллективов на получение Благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К нему прилагаются следующие документы:

– справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

– краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

– тексты публикаций или аудио- и (или) видеоматериалы;

– список основных публикаций и (или) их копий.

Представление на объявление Благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые публикации или аудио- и (или) видеоматериалы. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2015 года по 1 июня 2016 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соискание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии – Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой по адресу: 010000 Астана, Левый берег, Резиденция "Ақорда" до 6 июня 2016 года.

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