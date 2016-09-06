Начался прием заявлений на кредитное жилье в Кызылорде через Жилстройсбербанк

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта rodainmuebles.com
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" начало прием заявлений среди своих вкладчиков на кредитное жилье по линии АО "Байтерек Девелопмент" в Кызылорде, передает Kazpravda.kz.

Новые дома в рамках программы "Нұрлы жол" строятся в микрорайоне "Саулет". Всего возведут 7 объектов. Это 350 квартир общей площадью 20 тыс. кв. м. Планируемый срок окончания строительства намечен на октябрь текущего года. Квартиры будут реализованы в чистовой отделке, цена за 1 кв. м составляет порядка 143 тысяч тенге, уточнили в ЖССБ.

Напомним, Жилстройсбербанк ведет отбор проектов АО "Байтерек Девелопмент" в рамках Госпрограммы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015–2019 годы для реализации среди своих вкладчиков. На данный момент со всех регионов страны отобраны 10 проектов строительства кредитного жилья.

В частности, в Актау будет возведено 34 167 кв. м жилья на 540 квартир стоимостью 153 тысячи тенге за 1 кв. м. В Атырау сдадут 245 квартир стоимостью 152 тысячи тенге за квадрат.

В Алматы, в микрорайоне "Айгерим-2" среди вкладчиков Банка будет реализовано кредитное жилье общей площадью 37 353 кв. м. Это 636 квартир с установленной ценой 199 900 тенге за 1 кв. м.

Помимо этого, строительство будет идти в городах Кызылорда, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск и Экибастуз. По мере согласования других проектов от АО "Байтерек Девелопмент" данный список будет постоянно расширяться.

Для участия в программе "Нұрлы жол" по линии Жилстройсбербанка необходимо быть его вкладчиком.

Дочерние организации АО "НУХ "Байтерек" – АО "Жилстройсбербанк Казахстана" и АО "Байтерек Девелопмент" являются операторами реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015–2019 годы по направлению "кредитное жилье".

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