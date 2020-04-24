Общество
Начался священный месяц Рамазан
Сегодня для мусульман всего мира начался священный  месяц Рамазан, в течение которого верующие выдерживают ораза (пост), сообщает Inform.kz.

В этом году, как объявило Духовное управление мусульман Казахстана, ораза начнется после рассвета 24 апреля и завершится после заката 23 мая. Установлен также размер фитр-садака - 370 тенге. Совершить пожертвования казахстанцы смогут через мобильные приложения.
 
30 дней мусульманин должен воздерживаться от пищи, питья, игр, зрелищ в течение дня до наступления темноты. Ораза обязательна для всех верующих, кроме детей до 7 лет, больных, беременных женщин, безумных и находящихся в пути.

В современном мире у верующих нередко возникают вопросы, связанные с исполнением тех или иных требований оразы. Например, сейчас в Казахстане объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Конечно, для мусульман, как и для всех граждан, обязательно выполнение требований, установленных властями касательно передвижения людей, проведения тех или иных мероприятий.

Недавно руководство Духовного управления мусульман Казахстана, в том числе и Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы дали разъяснения по некоторым вопросам, связанным с соблюдением оразы в создавшейся ситуации.

Так, было объявлено о временном приостановлении пятничных молитв в мечетях.

"В связи с введением в государстве чрезвычайного положения, а также с высоким риском распространения болезни, в мечетях временно будет приостановлено чтение пятничной молитвы", - сообщили в ДУМК.

"Рекомендуем читать таравих намаз дома, в кругу семьи. Только в изоляции мы победим пандемию", - сказал Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Он призвал не проводить ифтар в мечетях, столовых и других общественных местах. Во время карантина было рекомендовано провести ифтар дома, в кругу семьи, а также не собираться в общественных местах (кафе, рестораны и др.).

Заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров отметил, что медики, полицейские и военные могут отложить ораза на другое время.

"Мы очень благодарны медикам, которые борются с коронавирусом. И медикам, и представителям других профессий, которые сейчас заняты тяжелой работой, к примеру, металлургам, если нет возможности держать оразу, могут отложить его на другое время", — сказал Ершат Онгаров.

В этом году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения – "Қадір түнi" с 19 по 20 мая.

На сайте Духовного управления мусульман Казахстана опубликовано расписание Оразы для каждого региона.

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