Начать с себя

Значение предстоящего республиканского референдума по конституционной реформе обсудили члены Шымкентской городской Ассамблеи народа Казахстана.

На встречу, состоявшуюся в Шымкентской городской научно-универсальной библиотеке им. аль-Фараби, собрались председатели этнокультурных объединений, члены городского представительства республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», представители общественности.

Заседание открыл заместитель председателя Совета общественного согласия при Ассамб­лее народа Казахстана города Шымкента Батырбек Жалмурзаев, напомнивший, что одной из инициатив, озвученных в мартовском Послании Президента народу Казахстана, как раз и было предложение дать гражданам широкие возможности для коренного изменения политической системы и участия в государственном управлении. Конституционная реформа, вынесенная на референдум, – это реальное воплощение озвученных ранее инициатив.

Председатель городского турецкого этнокультурного объединения Латипша Асанов полагает, что участие в респуб­ликанском референдуме стоит расценивать как большую возможность участия каждого гражданина в проведении политической реформы.

– Предлагаемые изменения, предусматривающие коренное реформирование всех сфер жизни в стране, будут осуществляться посредством поправок в Конституцию, и граждане, выражая позицию на предстоящем референдуме, должны осознавать свою ответственность перед будущими поколениями, – считает председатель славянского этнокультурного центра Шымкента Наталья Романова.