Свежий выпуск Начать с себя 13 мая 2022 г. 3:03 Доброта Любовь собкор по Туркестанской области и г.Шымкент Значение предстоящего республиканского референдума по конституционной реформе обсудили члены Шымкентской городской Ассамблеи народа Казахстана. На встречу, состоявшуюся в Шымкентской городской научно-универсальной библиотеке им. аль-Фараби, собрались председатели этнокультурных объединений, члены городского представительства республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», представители общественности. Заседание открыл заместитель председателя Совета общественного согласия при Ассамблее народа Казахстана города Шымкента Батырбек Жалмурзаев, напомнивший, что одной из инициатив, озвученных в мартовском Послании Президента народу Казахстана, как раз и было предложение дать гражданам широкие возможности для коренного изменения политической системы и участия в государственном управлении. Конституционная реформа, вынесенная на референдум, – это реальное воплощение озвученных ранее инициатив. Председатель городского турецкого этнокультурного объединения Латипша Асанов полагает, что участие в республиканском референдуме стоит расценивать как большую возможность участия каждого гражданина в проведении политической реформы. – Предлагаемые изменения, предусматривающие коренное реформирование всех сфер жизни в стране, будут осуществляться посредством поправок в Конституцию, и граждане, выражая позицию на предстоящем референдуме, должны осознавать свою ответственность перед будущими поколениями, – считает председатель славянского этнокультурного центра Шымкента Наталья Романова.