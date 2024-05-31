Начать жизнь сначала: как сотрудники пробации помогли своей подопечной

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Ирина Горнова

Надежда отбывает наказание в виде ограничения свободы в акмолинской исправительной колонии

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сорокадвухлетняя женщина вместе с подругой, которая работала в кафе гардеробщицей, по совместительству помогая по мелочам хозяйке, "позаимствовали" у последней спиртное, закуску, решив погулять с друзьями на широкую ногу. Поздним вечером, дождавшись, когда хозяйка уйдет, набрав необходимое,  расположились во дворе своего дома. 

Компания была шумная, соседи пожаловались, когда приехала полиция, выяснилось, что на "гардеробщицу" поступило заявление, ну, и на подругу тоже. 

На тот момент, Надежда недавно только приехала из района, жилья нет, ночевала где придется. Познакомилась с соответствующей компанией, где день начинался с рюмки и ею же и заканчивался.

По решению суда, за воровство ей дали 3 года ограничения свободы. За последнее время Надежда очень пристрастилась к алкоголю, изменилась до неузнаваемости, на работу устроиться не могла. 

"Я понимала, что долго так тянуться не может, хотелось бы ещё пожить, - говорит осужденная -, но сама остановиться не могла и к маме в таком состоянии тоже не поедешь, решила обратиться к сотрудникам нашей пробации'. 

Женщина написала письмо, расписав все подробно, что хочет пройти лечение от алкоголизма, начать жизнь сначала.

"Мы всем отделом обсуждали эту тему, -говорит Асет Абишев, начальник кокшетауского отдела пробации, - решили поддержать  Надежду, ещё молодая женщина может начать всё сначала ". 

Связавшись с отделом занятости города, был рассмотрен вопрос о размещении подучетной в Центре адаптации для людей попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Уже через несколько дней женщина проходила обследование для дальнейшего направления её на лечение. В Центре с ней работает психолог, Надежда оказалась хорошей ученицей, прошла предложенный ей месячный  курс по управлению личными финансами, получила сертификат. 

Сейчас Надежда собирается пройти лечение в наркологии.  

"Спасибо огромное этим людям в погонах, они вернули меня к жизни, у меня уже сейчас столько планов на будущее, а ведь совсем недавно я и не представляла себе этого. Я сделаю все, чтобы никогда не вернуться к прежней жизни и сейчас я уверена, что все у меня получится".

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