Начато расследование по факту ЧП с вертолетом Казавиаспаса

Досудебное расследование начато по факту смертельного авиационного происшествия с вертолетом АО «Казавиаспас» в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 23 февраля в 15:38 поступила информация, что в 54 км от города Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, совершавший перелет по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО «КазТрансОйл».

В результате авиационного происшествия погибли 4 сотрудника Казавиаспаса, 2 человека пострадали.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование ЧП.

23 февраля данный факт зарегистрирован в ЕРДР Департамента полиции на транспорте по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 УК РК.