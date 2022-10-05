Начато расследование смерти Бориса Моисеева

Следственный комитет РФ по Москве проверяет обстоятельства смерти Бориса Моисеева и в частности, версию о том, что заслуженного артиста могли убить, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

"Следователи начали проверку обстоятельств трагедии: "Несмотря на то, что на теле Бориса Михайловича первоначально не обнаружили видимых следов телесных повреждений, ведомство организовало проверку по статьям 105 ("убийство") и 111 ч.4 ("нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть")", - пишет "Российская газета".

Отметим, что прах Моисеева уже захоронили - это произошло в минувшее воскресенье на Троекуровском кладбище Москвы.

Тело артиста было обнаружено его арт-директором Сергеем Горохом в столичной квартире Моисеева 27 сентября.

Родные и близкие усопшего обвинили в произошедшем Гороха.