Начато расследование в отношении руководства Казфосфата

Для выявления незаконной концентрации экономических ресурсов Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана проводит анализ в нефтегазовом, фармацевтическом, транспортно-логистическом и других секторах экономики. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 млрд тенге. Сейчас ведутся анализы и досудебные расследования.

К примеру, в июле этого года Департамент экономических расследований Жамбылской области начал досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Казфосфат» в связи с извлечением монопольного дохода на сумму 697 млн тенге (по статье 221 УК РК).