Начертивший на Колизее букву К россиянин получил тюремный срок

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Кроме того, городской суд итальянской столицы обязал его в течение трех месяцев выплатить штраф в размере 20 тыс. евро, сообщает Лента.ру
со ссылкой на издание Il Messaggero.
Установлено, что акт вандализма совершил 42-летний гражданин России Казбек Акаев.
Ранее начальник консульского отдела российского посольства в Италии Сергей Патронов сообщил, что россиянин был отпущен на свободу.
Турист из России был задержан утром 21 ноября. Мужчина камнем выдолбил букву К на одной из стен Колизея. Ширина буквы составила 17 сантиметров, высота – 25 сантиметров. В это время он был замечен одним из смотрителей, после чего вмешались сотрудники полиции. Россиянину были предъявлены обвинения в вандализме.
Это уже пятый подобный случай в Колизее с начала 2014 года. В январе за актом вандализма были замечены отец и сын из Австралии, после них свой след на стенах амфитеатра оставили два подростка: в марте отличился канадец, а в мае – бразилец.