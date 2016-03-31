Начинающих предпринимателей поддержат банки второго уровня

Экономика
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Азамат Сыздыкбаев
Фото пресс-службы акимата Астаны
Стартап-проекты в различных секторах экономики будут реализовываться через банки второго уровня. Об этом заявил директор столичной Палаты предпринимателей Гани Тасмаганбетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"Астана лидирует по нововведениям в сфере поддержки бизнеса. До этого были выделены средства на поддержку молодежного предпринимательства ZhasStarT, франшизы и сейчас уже на стартап-проекты в различных секторах экономики. В такое время это будет хорошей поддержкой для предпринимателей. Программа будет реализовываться через банки второго уровня, через специальную комиссию. Нам, региональной палате предпринимателей, предоставляется возможность отбирать проекты, давать рекомендации по ним. Желающих, я думаю, будет много по этому направлению", – уверен Тасмаганбетов.

Директор НПП отметил, что о новой программе поддержки стартап-проектов было объявлено на прошедшей в начале марта конференции предпринимателей Астаны с участием акима города Адильбека Джаксыбекова и председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева.

"Но начинающие предприниматели сталкиваются с барьером, когда речь заходит о финансировании проектов. Фактически на стартап-проекты сложно получить финансирование в банках второго уровня, в основном они поддерживают тех, кто уже имеет свое дело, денежные потоки, может оставить залог. Это проблема для начинающих предпринимателей, которые этого не имеют, но имеют огромное желание начать свое дело. Поэтому сейчас благодаря такой поддержке акимата эти средства будут очень востребованы, а желающих принять участие в ней будет много", – подчеркнул Тасмаганбетов.

Он напомнил, что акимат Астаны уже выделил 1 000 земельных участков под уличную розничную торговлю, и спрос на них уже в три раза превышает количество участков.

О своих успешных старап-проектах, которые были запущены благодаря поддержке государства, рассказали стоматолог Серик Мукашев и владелица ресторана Гульмира Шажанбаева. 

"Это была моя давняя мечта, я практикую с 1990 года. За собственные средства мне не удавалось осуществить свою мечту, а благодаря Президенту, акимату, фонду "Даму" я осуществил свою мечту, закупил дорогостоящее оборудование, пригласил хороших специалистов. Наша клиника открылась два месяца назад", – поделился своей радостью стоматолог.

"Идея открыть ресторан у меня зародилась давно. Для меня – это стартап в ресторанном бизнесе, и, конечно же, в реализации данного проекта помогла программа регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, благодаря которой я получила 25% финансирования от общей суммы вложения инвестиций в данный проект. Я считаю, что именно благодаря данному финансированию мы смогли запуститься вовремя", – говорит Шажанбаева.

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