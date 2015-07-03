Начнем с десерта 549 Жулдыз АЙТЖАНОВА

В мероприятии приняли участие свыше 15 предприятий города, производящих кондитерские изделия. Гости могли не только полюбоваться сладкими шедеврами, но и попробовать некоторые экземлляры.

– Фестиваль мы проводим уже третий год подряд. Количество его участников и гостей растет, – отмечает заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Астаны Рысгуль Каугабаева.

Мастерство участников фестиваля оценивали не только обычные горожане, но и специальная комиссия, в состав которой вошли представители департамента защиты прав потребителей, а также учащиеся кулинарных колледжей столицы. По итогам конкурса они назвали победителей в номинациях «Лучший праздничный торт», «Сладкий шедевр», «Короли выпечки» – это ТОО «Апрель 2030», ИП «Танибергенова М. К.» и ТОО «Orion-N» соответственно.

Кондитеры ИП «Искаков» в число лауреатов не вошли, но главное – участие, считают они.

– Это наш дебют на фестивале, – говорит директор Евгений Нигманов. – И мы очень благодарны организаторам за то, что дали нам возможность померяться силами с коллегами, показать ассортимент своей продукции. У нас кондитеры работают по итальянской технологии, и уверен, что круассаны, изготавливаемые ими, самые диетические!



