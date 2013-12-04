Начни с себя

Президент говорит, что нам нужно преодолеть правовой нигилизм и включить граждан в дело охраны общественного порядка. Когда я вижу, как горожане бросают мусор везде, где им заблагорассудится, не могу сдержать гнев и всегда делаю замечания. Почему люди никак не поймут, что дом – это не только родные стены, но и улица, город, страна.

Да, кто-то к замечаниям прислушивается, а кто-то – нет, они привыкли так жить. Но я все-таки надеюсь, что таких людей в нашем обществе год от года будет становиться все меньше.

Уверена, нужно вовлекать граждан и в охрану общественного порядка. Кроме того, на мой взгляд, нужно законодательно ввести норму, когда запись с видеорегистратора в машине будет иметь такую силу, что по ней можно наказать нарушителя.

Считаю, что чем жестче будет наказание для таких правонарушителей, тем меньше в следующий раз у них будет желания хоть на полшага переступить черту закона.

Айнур КАИПОВА, жительница Актау