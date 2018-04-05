​Начни свое дело

В прошлом году в Атырауской области по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» было выделено 1 млн 543 тыс. тенге. В общей сложности профинансировано 312 проектов, создано 1 210 рабочих мест.

Для начинающих предпринимателей такая забота со стороны государства – большое подспорье. За примерами далеко ходить не надо. В 2012 году Отемис Жумагалиев в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» получил поддержку в виде субсидирования процентной ставки кредита под 14% для строительства теплицы.

В рамках программы государство оплачивает 7% субсидий. Этой весной с двух гектаров теплицы было получено около 30 тонн овощей. Плюс ко всему аграрий получает дотации на покупку удоб­рений. Сегодня в его небольшом хозяйстве трудятся 30 человек. Начиная с 2014 года каждый сезон здесь выращивают до 200 тонн помидоров, 100 тонн огурцов и 3 тонны болгарского перца.

Еще один успешный социальный бизнес-проект – организация массажного кабинета для детей с ограниченными возможностями – на безвозмездный грант в размере 711 тыс. тенге реализовала в местной семейно-врачебной амбулатории жительница села Алмалы Махамбетского района Райхан Хайруллина. И уже на протяжении года принимает всех желающих.

Составить бизнес-план и защитить проект на конкурсе ей помогли в Startup-Академии РФ АО ФРП «Даму» по Атырауской области.

– Моя главная цель – сделать лечебный массаж более доступным. Например, процедуры, которые в городе стоят 4 тысячи тенге, у меня оцениваются в тысячу-полторы, – говорит Райхан Хайруллина. – Я принимаю детей и взрослых, в день примерно по 3–4 человека, и хочу, чтобы как можно больше ребятишек получали необходимое лечение и реабилитацию. В будущем, возможно, расширю дело, приобрету земельный участок, выстрою более просторное помещение, благо с мерами господдержки это теперь вполне реально.

Стоит отметить, что, помимо государственных программ поддержки предпринимательства, в Атырауской области успешно действуют региональные.

Например, в 2017 году по прог­рамме «Бизнес аймак» из местного бюджета было выделено 350 млн тенге, благодаря которым реализовано 67 проектов, создано 123 рабочих места. По программе «Алтын кеме» одобрено 13 проектов на сумму 304 млн тенге, создано 25 рабочих мест.