Свежий выпуск
​Начни свое дело
Серик Кабдулов, Атырау

В прошлом году в Атырауской области по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» было выделено 1 млн 543 тыс. тенге. В общей сложности профинансировано 312 проектов, создано 1 210 рабочих мест.

Для начинающих предпринимателей такая забота со стороны государства – большое подспорье. За примерами далеко ходить не надо. В 2012 году Отемис Жумагалиев в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» получил поддержку в виде субсидирования процентной ставки кредита под 14% для строительства теплицы.

В рамках программы государство оплачивает 7% субсидий. Этой весной с двух гектаров теплицы было получено около 30 тонн овощей. Плюс ко всему аграрий получает дотации на покупку удоб­рений. Сегодня в его небольшом хозяйстве трудятся 30 человек. Начиная с 2014 года каждый сезон здесь выращивают до 200 тонн помидоров, 100 тонн огурцов и 3 тонны болгарского перца.

Еще один успешный социальный бизнес-проект – организация массажного кабинета для детей с ограниченными возможностями – на безвозмездный грант в размере 711 тыс. тенге реализовала в местной семейно-врачебной амбулатории жительница села Алмалы Махамбетского района Райхан Хайруллина. И уже на протяжении года принимает всех желающих.

Составить бизнес-план и защитить проект на конкурсе ей помогли в Startup-Академии РФ АО ФРП «Даму» по Атырауской области.

– Моя главная цель – сделать лечебный массаж более доступным. Например, процедуры, которые в городе стоят 4 тысячи тенге, у меня оцениваются в тысячу-полторы, – говорит Райхан Хайруллина. – Я принимаю детей и взрослых, в день примерно по 3–4 человека, и хочу, чтобы как можно больше ребятишек получали необходимое лечение и реабилитацию. В будущем, возможно, расширю дело, приобрету земельный участок, выстрою более просторное помещение, благо с мерами господдержки это теперь вполне реально.

Стоит отметить, что, помимо государственных программ поддержки предпринимательства, в Атырауской области успешно действуют региональные.

Например, в 2017 году по прог­рамме «Бизнес аймак» из местного бюджета было выделено 350 млн тенге, благодаря которым реализовано 67 проектов, создано 123 рабочих места. По программе «Алтын кеме» одобрено 13 проектов на сумму 304 млн тенге, создано 25 рабочих мест.

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Эхо дикого поля
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Топтыгин пришел
Мой дом – неприступная крепость
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Человек чести
Собака-улыбака
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
К Олимпиаде надо быть готовым
Быть в центре изменений
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Истоки национального духа
Свежий выпуск
Сотрудничество в делах молодежи
Свежий выпуск
План преображения
Свежий выпуск
К Олимпиаде надо быть готовым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]