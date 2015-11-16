Над Бухтарминским водохранилищем построят мост

Фото с сайта Yk-news.kz
Строительство двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище планируется у села Куйган Курчумского района ВКО, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Yk-news.kz.
По сообщению Информационного центра области, в настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование объекта. Длина моста будет составлять 1 300 м, ширина – 13 м с прокладкой подъездной дороги общей длиной 21 км.
В ходе рабочей поездки в Курчумский район аким ВКО Даниал Ахметов проверил выбранный для строительства моста участок и дал ряд поручений.
"Этот проект недешевый – его примерная стоимость 23 миллиарда тенге. По финансированию ведется работа с Министерством национальной экономики. Второе направление – это кредитование через финансовые институты развития. Например, через Европейский банк реконструкции и развития. Третье – передача строительства и эксплуатации объекта в рамках концессионного соглашения. Нужно проанализировать транспортный поток через водохранилище и выбрать из трех вариантов финансирования подходящий", – сказал Даниал Ахметов.
На специальном совещании глава региона сказал, что из всех вариантов финансирования проекта наиболее подходящим является концессионный договор. В этом случае после строительства концессионер на протяжении 27 лет будет эксплуатировать мост. Несмотря на это, по мнению специалистов, при нынешнем объеме транспортного потока проект окупится в срок до 15 лет.