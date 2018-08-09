​Над «Сердцем Азии» время не властно

Прижизненное, богато иллюстри­рованное издание Свена Гедина с круговыми узорными обрезами выпущено в 1899 году в Санкт-Петербурге издательством «Издание А. Ф. Девриена» – одним из известнейших книжных предприятий начала XX века. Авторы перевода со шведского – Петр и Анна Ганзен. Первый том издания с портретом автора и посвящением «Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу с глубочайшим благоговением всепочтительнейше посвящает автор» содержит 116 рисунков и 2 карты. Во втором томе – 140 рисунков и 1 карта.

Знаменитый шведский путешест­венник Свен Андерс Гедин был гео­графом, картографом и писателем, а еще – военным журналистом, художником и этнографом и, кроме того, дипломатом и общественным деятелем. Его книги публиковались во многих странах мира. Он сочетал репутацию авантюриста и крупного ученого. К его мнению прислушивались в Зимнем дворце, при дворе императоров Японии и Австро-Венгрии. Гедин на протяжении десятков лет входил в Нобелевский комитет и был последним, кому шведский король пожаловал дворянство. В 1920–1930 гг. он был наиболее известным в мире шведом, а его книги были опубликованы во многих странах мира.

О путешествиях автора по Памиру, Тибету и Восточному Туркес­тану, о природе и красотах этих земель, о людях и их обычаях повествует это увлекательнейшее издание конца XIX века. Впервые попав в эти места в 1893 году, он на протяжении 40 с лишним лет снова и снова возвращался в иссушенные солнцем и высокогорные пустыни и покрытые вечными снегами гигантские горы.

Уже в преклонном 62-летнем возрасте он организовал крупно­масштабную международную китайско-шведскую экспедицию в Центральную Азию «Странствую­щий университет» (1927–1933). Его пример вдохновил на путешест­вия по Азии многих «кабинетных» исследователей, включая Ауреля Стейна. Труды ученого не остались незамеченными. Он – кавалер много­численных орденов и медалей, почетный член многих научных обществ. Его частный архив бережно хранится в государственных архивах Швеции. В своих многочисленных моногра­фиях и книгах воспоминаний знаменитый швед приводит немало интересных подробностей о выдающихся людях, с которыми ему доводилось встречаться в России, Китае, Иране, Тибете, Индии, Германии, Австрии, Италии, Англии, США и других странах.

За свою долгую, почти 90-летнюю жизнь он совершил немало путешествий. Особенно притягательным для него стал Восточный Туркестан. Благодаря экспедициям Свена Гедина были устранены многие белые пятна в картине мира – только в Тибете он нанес на карту около 170 тыс. кв. км земель, прежде неизведанных европейцами. Несмотря на примитивный метод расчета расстояний, многие из его карт сос­тавлены лишь с незначительными погрешнос­тями. Максимальная ошибка в расстоя­нии – 2%.

Путешественник сделал сотни фотографий, выполнил собственноручные картографические и художественные зарисовки труднодоступных мест, собрал большую коллекцию предметов религиозного культа и артефактов местных народов. Многие из уникальных материалов Свена Гедина приведены в книге, ставшей библиографической редкостью.