​Над «Сердцем Азии» время не властно

Прижизненное, богато иллюстрированное издание Свена Гедина с круговыми узорными обрезами выпущено в 1899 году в Санкт-Петербурге издательством «Издание А. Ф. Девриена» – одним из известнейших книжных предприятий начала XX века. Авторы перевода со шведского – Петр и Анна Ганзен. Первый том издания с портретом автора и посвящением «Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу с глубочайшим благоговением всепочтительнейше посвящает автор» содержит 116 рисунков и 2 карты. Во втором томе – 140 рисунков и 1 карта.
Знаменитый шведский путешественник Свен Андерс Гедин был географом, картографом и писателем, а еще – военным журналистом, художником и этнографом и, кроме того, дипломатом и общественным деятелем. Его книги публиковались во многих странах мира. Он сочетал репутацию авантюриста и крупного ученого. К его мнению прислушивались в Зимнем дворце, при дворе императоров Японии и Австро-Венгрии. Гедин на протяжении десятков лет входил в Нобелевский комитет и был последним, кому шведский король пожаловал дворянство. В 1920–1930 гг. он был наиболее известным в мире шведом, а его книги были опубликованы во многих странах мира.
О путешествиях автора по Памиру, Тибету и Восточному Туркестану, о природе и красотах этих земель, о людях и их обычаях повествует это увлекательнейшее издание конца XIX века. Впервые попав в эти места в 1893 году, он на протяжении 40 с лишним лет снова и снова возвращался в иссушенные солнцем и высокогорные пустыни и покрытые вечными снегами гигантские горы.
Уже в преклонном 62-летнем возрасте он организовал крупномасштабную международную китайско-шведскую экспедицию в Центральную Азию «Странствующий университет» (1927–1933). Его пример вдохновил на путешествия по Азии многих «кабинетных» исследователей, включая Ауреля Стейна. Труды ученого не остались незамеченными. Он – кавалер многочисленных орденов и медалей, почетный член многих научных обществ. Его частный архив бережно хранится в государственных архивах Швеции. В своих многочисленных монографиях и книгах воспоминаний знаменитый швед приводит немало интересных подробностей о выдающихся людях, с которыми ему доводилось встречаться в России, Китае, Иране, Тибете, Индии, Германии, Австрии, Италии, Англии, США и других странах.
За свою долгую, почти 90-летнюю жизнь он совершил немало путешествий. Особенно притягательным для него стал Восточный Туркестан. Благодаря экспедициям Свена Гедина были устранены многие белые пятна в картине мира – только в Тибете он нанес на карту около 170 тыс. кв. км земель, прежде неизведанных европейцами. Несмотря на примитивный метод расчета расстояний, многие из его карт составлены лишь с незначительными погрешностями. Максимальная ошибка в расстоянии – 2%.
Путешественник сделал сотни фотографий, выполнил собственноручные картографические и художественные зарисовки труднодоступных мест, собрал большую коллекцию предметов религиозного культа и артефактов местных народов. Многие из уникальных материалов Свена Гедина приведены в книге, ставшей библиографической редкостью.