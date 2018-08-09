Статьи
​Над «Сердцем Азии» время не властно
Валентина Фиронова

Прижизненное, богато иллюстри­рованное издание Свена Гедина с круговыми узорными обрезами выпущено в 1899 году в Санкт-Петербурге издательством «Издание А. Ф. Девриена» – одним из известнейших книжных предприятий начала XX века. Авторы перевода со шведского – Петр и Анна Ганзен. Первый том издания с портретом автора и посвящением «Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу с глубочайшим благоговением всепочтительнейше посвящает автор» содержит 116 рисунков и 2 карты. Во втором томе – 140 рисунков и 1 карта.

Знаменитый шведский путешест­венник Свен Андерс Гедин был гео­графом, картографом и писателем, а еще – военным журналистом, художником и этнографом и, кроме того, дипломатом и общественным деятелем. Его книги публиковались во многих странах мира. Он сочетал репутацию авантюриста и крупного ученого. К его мнению прислушивались в Зимнем дворце, при дворе императоров Японии и Австро-Венгрии. Гедин на протяжении десятков лет входил в Нобелевский комитет и был последним, кому шведский король пожаловал дворянство. В 1920–1930 гг. он был наиболее известным в мире шведом, а его книги были опубликованы во многих странах мира.

О путешествиях автора по Памиру, Тибету и Восточному Туркес­тану, о природе и красотах этих земель, о людях и их обычаях повествует это увлекательнейшее издание конца XIX века. Впервые попав в эти места в 1893 году, он на протяжении 40 с лишним лет снова и снова возвращался в иссушенные солнцем и высокогорные пустыни и покрытые вечными снегами гигантские горы.

Уже в преклонном 62-летнем возрасте он организовал крупно­масштабную международную китайско-шведскую экспедицию в Центральную Азию «Странствую­щий университет» (1927–1933). Его пример вдохновил на путешест­вия по Азии многих «кабинетных» исследователей, включая Ауреля Стейна. Труды ученого не остались незамеченными. Он – кавалер много­численных орденов и медалей, почетный член многих научных обществ. Его частный архив бережно хранится в государственных архивах Швеции. В своих многочисленных моногра­фиях и книгах воспоминаний знаменитый швед приводит немало интересных подробностей о выдающихся людях, с которыми ему доводилось встречаться в России, Китае, Иране, Тибете, Индии, Германии, Австрии, Италии, Англии, США и других странах.

За свою долгую, почти 90-летнюю жизнь он совершил немало путешествий. Особенно притягательным для него стал Восточный Туркестан. Благодаря экспедициям Свена Гедина были устранены многие белые пятна в картине мира – только в Тибете он нанес на карту около 170 тыс. кв. км земель, прежде неизведанных европейцами. Несмотря на примитивный метод расчета расстояний, многие из его карт сос­тавлены лишь с незначительными погрешнос­тями. Максимальная ошибка в расстоя­нии – 2%.

Путешественник сделал сотни фотографий, выполнил собственноручные картографические и художественные зарисовки труднодоступных мест, собрал большую коллекцию предметов религиозного культа и артефактов местных народов. Многие из уникальных материалов Свена Гедина приведены в книге, ставшей библиографической редкостью.

Популярное

Все
Почему у трех врачей разный диагноз?
И ТЭЦ готовы даром передать
Тайна письма Абая
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Зона заработка
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Отдых совместили с учебой
Созвучие великих
На ремонт и уголь деньги есть
Информация в помощь
Не оставляйте детей одних!
Не отклоняясь от графика поставок
Битвы за четвертьфинал
Контроль над вирусами
Пусть музыка звучит!
Грязная история
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Дорога к храму
Опасный плюрализм
Дурное дело
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Статьи
Пусть музыка звучит!
Статьи
Битвы за четвертьфинал
Статьи
Дурное дело
Статьи
Не оставляйте детей одних!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]