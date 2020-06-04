Надеемся, что следующий учебный год мы начнем в стенах школ – Аймагамбетов

Общество
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Следующий учебный год казахстанские дети должны начать в стенах школ. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе отчетной встречи с населением в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz.

Министр отметил, что за короткое время преподаватели и ученики сумели приспособиться к новым условиям.

"Несмотря на достаточное количество проблем, учебный процесс не был остановлен. Большая благодарность родителям, много работы было у родителей, мы это признаем. Конечно, мы понимаем, что в реальности дистанционное обучение должно быть несколько другим, поэтому стоит задача учесть все эти уроки, проблемные моменты. Это вопросы киберпедагогики, и нельзя думать о том, что дистанционное обучение – это когда мы просто классную урочную систему со всеми ее плюсами и минусами включаем в Zoom. И это называем дистанционным обучением. Это абсолютно неверное понимание", – сказал Аймагамбетов.

По его словам, стоит задача провести работу по методике преподавания, педагогическим технологиям в режиме дистанционного обучения, нормативному регулированию и оцениванию.

"Вопросов педагогического и технического характера немало. Летний период мы должны использовать, чтобы эти вопросы решить. Конечно, мы надеемся, что ситуация с карантином будет улучшена, и в начале следующего года мы все-таки начнем учебу в стенах школ, но мы должны подготовиться и к другому сценарию. В связи с этим в летний период и педагоги, и Министерство образования, и управления должны будут необходимые меры предпринять", – заключил министр.

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